Unikátní mapa ukazuje kvalitu života v Česku: Kde se žije dobře a kde hůř?

To nejdůležitější, co lze z mapy vyčíst, jsou lokalizované mikroregiony: nejen jednotlivé obce, ale i jejich okolí, což umožňuje srovnání v rámci dané oblasti. Čím sytější červená barva, tím více se zde sbíhá negativních vlivů na kvalitu života.

V obecné rovině jsou to menší obce (s méně než dvěma tisíci obyvatel), které jsou nejvíce zasaženy tím, jak postupně mizí služby, které jsou pro kvalitní život v daném místě důležité. Školy, pošty, zdravotní střediska, obchody a hostince se soustřeďují do městysů, malých měst a bývalých okresních měst.

Velmi často jsou to ekonomické důvody či snaha o rentabilitu, co vede krajské či obecní politické reprezentace k rozhodnutí, že se zruší autobusové linky nebo železniční zastávky. To má vliv na život mnoha lidí. Ti pak musí cestovat do vzdálenějších oblastí za prací, školou a zdravotní péčí. Auto se stává nezbytností, ale ne všichni mohou řídit, což vede k závislosti na pomoci dalších lidí.