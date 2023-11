Každý pátý učitel v Česku je vyčerpaný. Řešení není jen v penězích

Školské odbory vyhlásily na 27. listopadu stávku kvůli chystaným škrtům v rozpočtu. Peníze přitom nejsou jediný problém, který by pedagogové řešili. Ukazuje to výzkum Národního institutu SYRI mezi 1768 učiteli základních a středních škol, jehož první výsledky autoři představili minulý týden.

Výzkum například ukázal, že drtivá většina pedagogů je se svojí prací spokojena. Mimo čerstvé absolventy to uvedlo více než 80 procent respondentů. V případě čerstvých absolventů pedagogických fakult to bylo 71 procent. Právě u začínajících učitelů byla spokojenost nejnižší ve všech kategoriích.

Celková spokojenost s prací ale neznamená, že by učitelé neřešili problémy. Více než pětina respondentů trpí fyzickým vyčerpáním, šest procent pak splňuje diagnostická kritéria pro syndrom vyhoření.

Podle jednoho z autorů výzkumu, Jiřího Mudráka ze SYRI a Psychologického ústavu Akademie věd (AV ČR), to může ukazovat, že „spokojenost s prací je spojena s jinými aspekty práce než vyčerpání a že obě tyto charakteristiky spolu souvisí jenom do určité míry“.

„Z našeho výzkumu se ukazuje, že spokojenost s prací je daná takovými charakteristikami práce, které by bylo možno označit jako zdroje, jako je smysluplnost, dobré vztahy, kvalita vedení,“ vypočítává pro Seznam Zprávy Mudrák důvody, proč paradoxně i vyčerpaní kantoři mohou být se svojí prací spokojení.

Podle firemního sociologa Vojtěcha Bednáře je učitelská profese velice fyzicky i psychicky náročná. „Na druhou stranu je ale třeba říct, že zkušenost s prací v jiném oboru má jen nemnoho učitelů a tvoří homogenní skupinu,“ dodává Bednář. „Výsledky změřené na nich proto nemusí odpovídat skutečnému stavu, jednoduše proto, že se nedovedou porovnat s jinými profesemi. Byť by tyto profese byly srovnatelně náročné a vyžadovaly srovnatelnou kvalifikaci.“

Dobrou cestou je podle Bednáře především pravidelná a otevřená komunikace vedení, snaha zlepšovat pracovní podmínky a také snaha udržovat práci různorodou. „Právě to poslední je ve školství problém, ale dá se zvládnout.“

Vedoucí podle sociologa mohou vymýšlet zdánlivě malé věci, které zaměstnance potěší, pomohou jim, usnadní práci, a především by se měli snažit velmi intenzivně budovat přátelský a spolupracující kolektiv. „Tam, kde na sebe lidé nejsou naštvaní, jednoduše vydrží víc. Pokud se vedení školy nebo organizace chopí schopný, aktivní a v neposlední řadě empatický manažer, zvládne to a k žádnému vyhoření nedojde,“ je přesvědčen.

„Zároveň jsme se jich ale ptali také na to, čeho si v práci nejvíce cení,“ dodává. „Odpovědi na tuto otázku jsme ještě nestačili detailně zpracovat, ale i tady to vypadá, že si nejvíce cení svých žáků, práce s nimi, pocitu smysluplnosti, který jim tato práce přináší, a podobně.“ Vyznění, že učitelé jako největší problém vidí své žáky, by proto podle výzkumníka bylo velkou dezinterpretací.