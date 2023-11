Hledání peněz pro školy: koalice se neshodne na škrtání výuky

Jak stojí v současnosti rozpočet Ministerstva školství, chybí peníze asi na 17 tisíc nepedagogických pracovníků, tedy kuchařek, školníků nebo také správců IT. Podle rozpočtu rezortu se tak oproti letošku ušetří asi 6,8 miliardy korun.

Minimálně část pracovníků chce ale ministr školství Mikuláš Bek (STAN) zachránit, potřebuje pro to ale získat při vyjednávání další prostředky.

„Proti původnímu návrhu Ministerstva financí by bylo z mého pohledu potřeba přidat o zhruba pět miliard víc, než máme teď,“ vysvětluje Bek, o kolik si chce ještě říct navíc.

Tímto způsobem by se mohlo podařit zachránit alespoň část nepedagogických pracovníků. Ministerstvo školství už dříve uvádělo, že je připraveno osm tisíc míst obětovat, protože by podle informací úřadu měla být neobsazená.

„Není to o ochotě, nebo neochotě ministra financí. Návrh rozpočtu schválila vláda jako celek. Pokud by mělo dojít k tak významné změně, tak bezesporu by se na tom musela shodnout vládní koalice jako celek,“ vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), jak se staví k požadavku svého vládního kolegy.