Každý třetí obyvatel Česka má psa. Některá plemena však celý život trpí

Nějaké zvířecí kamarády má doma 58 procent Čechů. A téměř desetina lidí, kteří mazlíčka nevlastní, to v budoucnu plánuje. Vyplývá to z nového průzkumu Generali České pojišťovny.

„Ve skutečnosti je ale celoživotní utrpení zvířat, která se šlechtí na to, aby byla vadná, větší problém. Je to něco, co by se mělo dostat do povědomí lidí, že není dobré se celý život dusit nebo mít bolavá záda. Problém je to, že se ta zvířata vůbec produkují,“ vysvětluje.