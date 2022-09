Nahrávka: pozor na podvodné telefonáty. Takhle vás okradou o tisíce

Začíná to slibem velkého výdělku, ale každý, kdo naletí, přijde v průměru o neuvěřitelnou částku čtvrt milionu korun. Podle údajů České bankovní asociace (ČBA) prudce přibývá bankovních podvodů – jen za sedm měsíců letošního roku jich bylo čtyřikrát víc než za celý rok 2020.

Juna a Burýšek prošli vstupním pohovorem. Později v dalším hovoru zaznamenali způsob, jakým se domnělí makléři snaží dostat do klientova online bankovnictví. Celý proces od prvního kontaktu k pokusu napíchnout se na internetové bankovnictví oběti trval přibližně týden.

Telefonát skutečně přišel, a to překvapivě rychle – už po čtvrthodině.

Během pohovoru se útočník například chlubil tím, že jeho častými klienty jsou i senioři. „Divil byste se, zabírají na to i lidi, kterým je sedmdesát,“ směje se muž na telefonu s tím, že jde především o čilejší seniory, kteří se snaží udržet krok s dobou.

Poté, co zjistil, že se jeho budoucí oběti zajímají o další podrobnosti investičního projektu, přišlo vysvětlení, jak účet na falešné platformě založit.

V tu chvíli přichází první reálné ohrožení peněz klientů. Domnělý investiční makléř žádá potvrzení, že redaktoři zaplatili 5 500 korun jako první vstupní vklad, který – jak uvádí – hned začne vydělávat. „Potvrzení stačí poslat do mailu a já vám můžu vygenerovat účet,“ vysvětluje podvodník. Celý první telefonát trvá necelou čtvrthodinu.

Zasílají předem připravené a s bankou konzultované falešné potvrzení o platbě pěti a půl tisíce korun. Vzápětí dostávají přístup do platformy.

A přichází druhý krok. Téměř vzápětí volá další domnělý investiční poradce. Redaktory se snaží vmanipulovat do toho, aby mu poskytli vzdálený přístup do jejich počítače. Na druhý pokus na tento návrh redaktoři přistupují.

Další past. Nebezpečnější než vstupní vklad s „pouhými“ pěti a půl tisíci. Poradce napojený na počítač klientů je vyzývá, aby se přihlásili do internetového bankovnictví. To je krok, který žádný skutečný bankéř ani poradce nikdy nedělá.

Od prvního kontaktu s podvodníkem uplynul týden. Redaktoři kontrolují, co se stalo s jejich virtuálním vkladem 5 500 korun. Hodnota peněz podle údajů uváděných na platformě vzrostla.

Jak víme, žádné skutečné peníze podvodníkům neodešly. Přesto je dokázali zhodnotit. Jde hlavně o čas, který podvodníci potřebují. Maskovací trik se zhodnocením peněz jim má především pomoci k tomu, aby poškození klienti přišli co nejpozději na to, že byli okradeni.

Policisté, kteří se specializují na tyto typy podvodů, říkají, že mnoho lidí si vlastně celou dobu ani nevšimne, že se stali obětí trestného činu. Mnoho týdnů nebo měsíců žijí v přesvědčení, že se jejich investice – na rozdíl od naší je ta jejich se skutečnými penězi – opravdu zhodnocuje. „Domníváme se, že podvedených je opravdu obrovské množství, protože podvedený často investuje do platformy, které bezmezně věří,“ vysvětluje Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.

I o to – výběr peněz – se redaktoři pokusili.

Výmluv, které podvodníci v takovéto situaci používají, je více. V našem případě útočník říká, že peníze nemůže převést, dokud platforma není propojená s bankovním účtem klienta. Tedy: opět se pokouší své oběti navést k tomu, aby mu daly přístup do jejich bankovního účtu. „Z platformy neodejde ani korunka, pokud se nespojíme s vaším účtem,“ říká na následující nahrávce.

Jeho pokusy dostat se do internetového bankovnictví jsou neúspěšné. Reaguje proto podrážděně, v jednu chvíli dokonce řekne redaktorovi „v tom jste úplně blbej“. Tlak na přihlášení do bankovnictví pod jeho dohledem se stupňuje tím víc, čím opatrnější redaktoři jsou.

Podvodník tak postupně ztrácí nervy. Důvod je prostý. Pokud by se mu skutečně podařilo k účtu dostat, mohl by ho snadno vykrást a kromě poslání všech peněz na svoje konto ho pak dále používat jako transferní při dalších podvodech. U redaktorů ale neuspěl. Naopak přišel o patnáct minut drahocenného času.

Popsaný pokus s údajnou investiční platformou ČEZ není zvolenými metodami nijak výjimečný nebo ojedinělý. Spíš naopak: je typický a návodný. Takhle to novodobí internetoví zloději dělají.

Ověřili jsme si to i v jiném případu. Další podvodník se tentokrát zaštiťoval značkou Škoda. Opět tvrzení, že jde o legitimní, prověřenou investici. Útočník dokonce tvrdí, že by „podvod poznal“ a že se klienti nemají čeho bát. Na rozdíl od podvodných inzerátů prý on slibuje reálné výnosy.