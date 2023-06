Nová data o bydlení: Víc než třetina dospělých do 29 let bydlí u rodičů

Reportéři a datoví novináři Seznam Zpráv se v minulých dvou měsících věnovali dopadům zdražování potravin a energií a také situaci na trhu práce, a to v unikátním projektu Jak se žije v Česku . Tento měsíc je tématem bydlení.

Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Ipsos, který v květnu provedla pro Seznam Zprávy.

Vysoké nájmy a dražší nemovitosti tak zdaleka nejvíc dopadají na mladší věkové skupiny do 40 let. Naproti tomu ceny energií se dotýkají všech věkových kategorií.

V nájemním bydlení pak žije v malých obcích do tisíce obyvatel jen sedm procent lidí, v obcích od jednoho do pěti tisíc obyvatel pak necelá pětina, ale ve velkých městech je to celá třetina, zejména pak mladých lidí.