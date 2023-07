Doma je draho. Exkluzivní průzkum ukázal, jak Češi změnili nákupní návyky

Češi nakupují v zahraničí hlavně potraviny. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, který provedla pro Seznam Zprávy.

Reportéři a datoví novináři Seznam Zpráv se v uplynulých měsících věnovali dopadům zdražování potravin a energií, dále situaci na trhu práce a bydlení, a to v unikátním projektu Jak se žije v Česku . Tento měsíc jsou tématem nákupy v zahraničí.

Zdaleka nejvíc provozují nákupy v zahraničí lidé mezi 30 a 60 lety, mladí do 30 let podle průzkumu za hranicemi nakupují zhruba ve stejné míře jako senioři nad 60 let.