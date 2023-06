Unikátní model. Kdo vyhraje na Slovensku parlamentní volby

Volební model je nejlepší odhad toho, jak by volby dopadly v době průzkumu. Agentura zde uplatňuje své know-how a s menší vahou používá například odpovědi těch respondentů, kteří si nejsou jisti, zda by šli volit a koho by volili. Volební modely zveřejňují agentury IPSOS, Median a NMS Market Research.