Stát musí zaplatit a zničit vakcíny za miliardy. Válek chce změny smluv

„A to ještě nejsme na konci. Ze 48 milionů dávek bylo vyočkováno 17 milionů dávek. Co se nevyočkuje, musí zaplatit stát. Za vakcíny jsme zaplatili 21 miliard a zatím jsme vyočkovali za sedm miliard – 21 bez sedmi je ten rozdíl, který když nevyužijeme, musí zaplatit stát,“ vypočítával ministr v České televizi .

„Že se střídali ministři bylo špatně, ale vliv na cenu vakcín to nemělo. Evropská unie si nechala vnutit neuvěřitelný mechanismus, že abyste dostali včas milion dávek, musíte si koupit pět milionů. Kdyby byl korektnější přístup, cena vakcíny by byla pětinásobná a nemuseli jsme likvidovat přebytky. Teď jsme v situaci, kdy tolik dávek nepotřebujeme, ale museli jsme je koupit, abychom je měli včas,“ popsal Prymula.

Válek zároveň zvažuje možné změny v testování. „Pacient s příznaky musí jít k lékaři a ten vystaví žádanku na test. Já říkám zda nezvážit, že by nemusel jít k praktikovi, ale šel by rovnou do testovacího střediska. Tam by mu žádanku vystavil lékař, který má odbornost v laboratorních metodách. Pokud bude test pozitivní, šel by k praktikovi, a pokud ne, má jen nachlazení,“ přiblížil ministr s tím, že chce především odlehčit praktickým lékařům, které může čekat nápor vzhledem k očekávané vlně chřipek a dalších respiračních nemocí.