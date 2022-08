Očkovací válka: Moderna viní Pfizer z porušení patentu. Proč až teď?

Látka, jež je člověku vpravena do těla, s sebou nese molekulu označovanou jako mRNA s „instrukcemi“, které tělu umožňují vytvoření takzvaného spike proteinu. Ten se nachází na povrchu koronaviru a virus ho potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Tento neškodný koronavirový „hrot“ pak imunitní systém rozpozná jako cizí a začne reagovat.

„U farmacie je to takové zvláštní, protože ne všechny projekty skončí úspěchem. Řada projektů vám skončí třeba ve třetí fázi testů (těsně před schválením přípravku, pozn. red.). Takže z nich nakonec nic není, ale už to stálo několik miliard dolarů.“

Krok 6: Ampule zabalte do plat, plata do speciálních kontejnerů a ty distribuujte do světa.

Pak se žaloba přesune k tomu, co v té době dělala firma Pfizer. „Společnosti Pfizer a BioNTech pracovaly s různými možnostmi, měly čtyři kandidáty na klinické testy včetně takových, které by žádné patenty firmy Moderna neporušovaly.“ Ale nakonec se Pfizer podle žaloby rozhodl použít vakcínu, která používala stejnou technologii jako vakcína firmy Moderna.

Patentová žaloba Moderny se zaměřují na aspekty technologie, o které se už v krátké historii mRNA vakcíny vedly spory. V posledních několika letech se řada výrobců stranou soudila o to, kdo jakým dílem přispěl k objevům, které umožňují mRNA bezpečně a spolehlivě dostat do buněk.

Jedna hypotéze říká, že se firma lekla možných důsledků prohry. Pokud by soud dal za pravdu NIH, získala by americká federální vláda právo rozhodovat mimo jiné o tom, komu je možné vakcínu patentovat a za jakých podmínek. Mohla by přímo ovlivňovat, kam a za jakou cenu se bude dodávat, a také kde se bude vyrábět. (Pro anglicky čtoucí zájemce doporučujeme tento text na webu The Conversation.)