Akčňák z pražské tramvaje se topí v šedém průměru

„Šedý muž“ se obvykle kouzelně přemístí z jednoho státu do jiného, třeba z Bangkoku do Rakouska, kde se na něj po chvíli houfně vrhnou najatí vrazi, kteří nikdy nemají problém jej na milimetr přesně lokalizovat. Stejný vzorec se bez nápadnějšího vývoje opakuje stále dokola. Není divu, že je hrdinovým oblíbencem zrovna nebohý Sisyfos.

Přestože ústřední postava není naprosto bezduchá, stále postrádá charisma Jamese Bonda, tajemství Jasona Bournea i cokoliv jiného, co by k ní připoutalo vaši pozornost a probudilo ve vás touhu koukat na ni v mnoha dalších dílech. Jen s kamennou tváří zabíjí lidi a pronáší špatně napsané repliky. Opožděná snaha dodat protagonistovi hloubku flashbacky z traumatického dětství by se pro svou nucenost lépe hodila do parodie typu Žhavých výstřelů.