Bojovat, nebo sklopit hlavu? Thriller z totality je pořád aktuální

Zákaz shromažďování, vypnuté telefony, večerní zákaz vycházení. U moci vojenská junta, přes deset tisíc lidí bez soudu uvězněno v internačních táborech. Krvavé potlačování protestů, desítky lidí zabitých. Právě takhle vypadala realita začátku osmdesátých let v Polsku.

Grzegorz Przemyk, syn básnířky a disidentky Barbary Sadowské, se společně s kamarády vydává do centra Varšavy oslavit úspěšnou písemnou maturitu. Když je na Staroměstském náměstí zastavuje policejní hlídka a ptá se po občankách, Grzegorz dobře ví, že povinnost nosit doklady už odpadla, a odmítá. To se policistům nelíbí a za tvrdého bití obušky ho i s kamarádem Jurkem zatýkají a odváží na služebnu. Tam bití ještě nabírá na brutalitě. Obušky, pěstmi, lokty i těžkými botami. „Bijte ho do břicha, ať nezanecháte stopy!“ křičí nadřízený.