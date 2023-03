Nejlepším filmem Lvů je Il Boemo o Josefu Myslivečkovi, ceny získal i Arvéd

„Nepřipomíná klasické životopisné drama o vzestupu a pádu jedinečné osobnosti. A to je jedině dobře,“ psali jsme o snímku Il Boemo.

Úspěch film provázel ještě před jeho premiérou. Byl vybrán do hlavní soutěže filmového festivalu ve španělském San Sebastianu, akademici snímek poslali do bojů o Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Na Českých lvech získal Il Boemo také cenu za režii, zvuk, scénografii, kostýmy a masky. Stal se tak nejoceňovanějším snímkem.

Za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si sošku odnesla Klára Melíšková za roli zdravotní sestry obviněné z vraždy pacientky ve filmu Podezření. „Klára Melíšková podává v ústřední roli soustředěný herecký výkon. Její ztvárnění sestry Kučerové je fascinující studií ženy uzavřené do sebe, která až pod vlivem šokujících životních okolností zjišťuje, kým vlastně je,“ psala v recenzi na minisérii filmová publicistka Irena Hejdová.

Ocenění Český lev za nejlepší televizní seriál získali tvůrci divácky úspěšného kriminálního seriálu Devadesátky režiséra Petera Bebjaka, který se loni stal s průměrnou sledovaností 2,23 milionu diváků nejsledovanější sérií České televize za posledních 18 let. Českého lva za nejlepší animovaný film dostal film Zuza v zahradách režisérky a výtvarnice Lucie Sunkové natočený podle stejnojmenné knihy Jany Šrámkové.

Večerem, který začal krátkým průřezem třiceti let české kinematografie, provázel režisér, herec a moderátor Jiří Havelka. O hudební doprovod se postarali The Antagonists Jana P. Muchowa a zpěvačka, skladatelka a držitelka Oscara Markéta Irglová, která zazpívala oceněnou píseň Falling Slowly z filmu Once. Křišťálové sošky předávali laureátům moderátoři uplynulých ročníků Českých lvů.