Filmový génius Roman Polanski slaví devadesátiny

Celkem Polanski natočil přes 20 filmů (v některých i hrál), z nichž řada se zapsala do dějin světové kinematografie. Cenami je ověnčený například jeho Pianista, drama hudebníka z válečného Polska, které dostalo v roce 2003 tři Oscary včetně toho za režii. Na tuto cenu byly nominovány i detektivka Čínská čtvrť, drama Tess nebo horor Rosemary má děťátko.

Roman Polanski se narodil 18. srpna 1933 v Paříži v polsko-židovské rodině, která se roku 1937 přestěhovala do Krakova. Druhou světovou válku prožil v krakovském ghettu, kde byl svědkem toho, jak nacisté odvezli jeho otce do koncentračního tábora. Těsně před tím, než bylo ghetto zlikvidováno, se ani ne desetiletému chlapci podařilo uniknout. Do konce války se schovával ve vesnici Wysoka u Wadovic pod jménem Roman Wilk.