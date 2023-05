Hudební festivaly 2023: Kam vyrazit a jaké zahraniční hvězdy přijedou

Léto je za rohem a to znamená jediné – hudební festivaly. Jako každý rok se návštěvníci mohou těšit na to nejlepší z české hudební scény, ale dorazí i mnoho zahraničních hvězd.

Na jaké hudební festivaly se můžete letos těšit?

Největší hudební festivaly v ČR a kdy se konají Název festivalu Datum konání Místo konání Rock for People 8.–11. červen 2023 Park 360 – Hradec Králové Votvírák 16.–18. červen 2023 Letiště Boží Dar – Milovice Metronome Festival 21.–24. červen 2023 Výstaviště Holešovice – Praha Mighty Sounds 23.–25. červen 2023 Letiště Čapův Dvůr – Tábor Beats for Love 5.–8. červenec 2023 Dolní Vítkovice – Ostrava Masters of Rock 13.–16. červenec 2023 Areál likérky Rudolf Jelínek – Vizovice Hrady CZ 17. červenec – 2. září 2023 Hrady – Točník, Kunětická hora, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov, Bezděz Colours of Ostrava 19.–22. červenec 2023 Dolní Vítkovice – Ostrava Sázavafest 20.–22. červenec 2023 Areál zámeckého lesoparku – Světlá nad Sázavou Frontline Festival 21.–22. červenec 2023 Výstaviště Holešovice – Praha Benátská! 27.–30. červenec 2023 Areál Vesec – Liberec Let it Roll 3.–5. srpen 2023 Letiště Milovice Brutal Assault 9.–12. srpen 2023 Pevnost Josefov – Jaroměř Hip Hop Kemp 17.–19. srpen 2023 – Macháč 18.–19. srpen 2023 Pláž Klůček – Máchovo jezero Více o jednotlivých festivalech – program, kapely, vstupenky a další informace – čtěte níže v článku.

Rock for People

Jeden z největších rockových festivalů v Česku Rock for People proběhne od čtvrtka 8. do neděle 11. června v Hradci Králové. Mezi největší hvězdy letošního ročníku se řadí například Slipknot, Machine Gun Kelly, The 1975, Muse, Billy Talent, Hollywood Undead, Simple Plan, Papa Roach. Mimo nich vystoupí další desítky českých nebo zahraničních interpretů.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Rock for People

Votvírák

Největší multižánrový festival v České republice nabídne jako každoročně to nejlepší z české a slovenské hudební scény. Uskuteční se od pátku 16. do neděle 18. června na letišti v Milovicích. Návštěvníci se mohou těšit na zástupce různých žánrů – rock, pop, hip hop nebo house. Vystoupí například Lucie, Chinaski, Buty, Pokáč, Jaroslav Uhlíř, UDG, Yzomandias, Ektor, Smack, 58G a desítky dalších.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Votvíráku

Metronome Festival

Festival Metronome Prague proběhne od středy 21. do soboty 24. června v Praze. Mezi největší hvězdy letošního ročníku patří například Jamiroquai, M83, Aurora, Moderat, Tove Lo, Editors, White Lies nebo Zaz.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu festivalu Metronome Prague

Mighty Sounds

Mix hudebních stylů, jako je punk, punkrock, hardcore, reggae, ska nebo indie rock, to je festival Mighty Sounds. Uskuteční se na letišti v Táboře od pátku 23. do neděle 25. června. Vystoupí například Rancid, Dub FX, Enter Shikari, Hatebreed, The Interrupters, Black Flag, Skywalker a mnoho dalších.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Mighty Sounds

Beats for Love

Festival elektronické hudby Beats for Love se v Dolních Vítkovicích v Ostravě uskuteční od středy 5. do soboty 8. července. Návštěvníkům se představí například Deadmau5, Hardwell, Tiësto, Sub Focus, Wilkinson, Sigma, Netsky nebo Koven.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Beats for Love

Masters of Rock

Mezinárodní rockový open air festival Masters of Rock proběhne od čtvrtka 13. do neděle 16. července ve Vizovicích. Mezi desítkami interpretů je například Within Temptation, Amon Amarth, Kreator, Airbourne nebo Soulfly.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Masters of Rock

Hrady CZ

Festivalu Hrady CZ se tradičně uskuteční na významných českých a moravských historických památkách v osmi krajích České republiky. Mezi prvními oznámenými interprety se objevily skupiny Kabát, Kryštof nebo Mirai.

Termíny festivalu Hrady CZ Točník–Žebrák (Středočeský kraj): 14.–15. července

Kunětická hora (Pardubický kraj): 21.–22. července

Švihov (Plzeňský kraj): 28.–29. července

Rožmberk nad Vltavou (Jihočeský kraj): 4.–5. srpna

Veveří (Jihomoravský kraj): 11.–12. srpna

Hradec nad Moravicí (Moravskoslezský kraj): 18.–19. srpna

Bouzov (Olomoucký kraj): 25.–26. srpna

Bezděz (Liberecký kraj): 1.–2. září

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Hrady CZ

Colours of Ostrava

Festival Colours of Ostrava proběhne od středy 19. do soboty 22. července tradičně v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Během čtyř dnů čeká na návštěvníky 19 scén a přes 100 domácích i zahraničních interpretů. Mezi největší hvězdy letošního ročníku patří OneRepublic, Macklemore, Niall Horan, Ellie Goulding, Burna Boy nebo Gilberto Gil & Family.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Colours of Ostrava

Sázavafest

Sázavafest bude probíhat od čtvrtka 20. do soboty 22. července v zámeckém lesoparku ve Světlé nad Sázavou. Vystoupí například Kryštof, Mirai, Chinaski, Dymytry, Jelen, Michal David, Verona nebo Katarína Knechtová.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Sázavafestu

Frontline Festival

Mezi největší rapové události v České republice patří Frontline Festival. Ten se uskuteční na Výstavišti v pražských Holešovicích od pátku 21. do soboty 22. července. Ze zahraničí přijedou například Jme, SL nebo P Money, vystoupí i hvězdy československého rapu, například Yzomandias & Nik Tendo, Smack, 58G, Hugo Toxxx nebo Dollar Prync a mnoho dalších.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Frontline Festivalu

Benátská!

Festival Benátská! s Impusem proběhne v Liberce v areálu Vesec od čtvrtka 27. do neděle 30. července. Vystoupí ti nejlepší z české a slovenské hudební scény, například Jaromír Nohavica, David Koller, Lenka Filipová, Katarina Knechtová, Horkýže slíže, Harlej, Mirai, Yzomandias, Viktor Sheen, nebo dorazí také anglický rockový zpěvák Chris Norman.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Benátská!

Let it Roll

Letošní ročník open air drum & bassového festivalu Let It Roll se uskuteční od čtvrtka 3. do soboty 5. srpna. Divákům se představí například Chase & Status, Sub Focus, Fox Stevenson, Koven, Modestep, Andromedik nebo Andy C.

Brutal Assault

Metalový open air Brutal Assault, který se koná u Jaroměře v prostoru vojenské pevnosti Josefov, se letos uskuteční od středy 9. do soboty 12. srpna. Vystoupí opět kolem sta kapel, například Napalm Death, Converge, Deicide, Dismember, In Flames, Terror, Meshuggah a další.

Kompletní program a vstupenky naleznete na webu Brutal Assault

Hip Hop Kemp

Letošní ročník Hip Hop Kempu proběhne od čtvrtka 17. do soboty 19. srpna. Zatím není znám program ani přesné místo konání. Aktuální informace sledujte na webu festivalu.

Mácháč

Na pláži Klůček v Doksech u Máchova jezera se od pátku 18. do soboty 19. srpna uskuteční festival Mácháč. Vystoupí hvězdy housové a techno scény, například R3hab, Morten, Anfisa Letyago, Kölsch, James D, Woo York nebo TNT.