Komentář: Český lev slavil. Bez průšvihů, ale s trapasy

Jubilejní Čeští lvi začali impozantně. Před tím, než moderátor Jiří Havelka za živého doprovodu Jana P. Muchowa a kapely The Angatonists nakráčel na pódium vyzdobené lvími maskami, pozdravil se v podařeném předtočeném klipu s postavami z filmů oceněných v předchozích ročnících. Ani jeho úvodní řeči nechyběl švih a vtip. Zároveň dokázal pohotově reagovat na atmosféru v Rudolfinu.

Stručným rozborem dřívějších podob lvích sošek a sfouknutím třiceti svíček na narozeninovém dortu pak Havelka potvrdil, že leitmotivem večera bude připomínání třicetileté historie nejprestižnějších tuzemských filmových cen. To bylo zohledněno i při výběru předávajících. Nominace uváděli a ocenění předávali minulí moderátoři a moderátorky ceremoniálu. Od Václava Kopty přes Lucii Výbornou po Martina Dejdara a Viktora Preisse.

Platilo to pro Pavla Lišku s Bolkem Polívkou, nezábavně nesehrané, Jiřího Macháčka s jeho dlouhou, uspokojivou pointu postrádající historkou ze zákulisí někdejšího předávání, i pro Halinu Pawlowskou, která dala k dobru anekdotu o tom, že ženě starší šedesáti let nejvíc pomůže tma. Havelkou slibně nakopnutý večer dával v těchto momentech vzpomenout na vytěsněné kapitoly české TV zábavy, ne na uplynulá léta Lvů.

Převážná část děkovacích řečí přitom byla bez názoru a jedna tak ještě víc splývala s druhou. Když autor nejlepšího studentského filmu Martin Kuba poprosil, abychom nezapomínali na Ukrajinu, nepůsobilo to nuceně – tak jako během loňského ročníku, ale šlo o vítané oživení. Totéž děkovačka producentky Pavly Janouškové Kubečkové, která zadoufala, že počet produkujících žen dál poroste a s tím i míra sounáležitosti a empatie ve filmovém průmyslu.

Po více než dvou hodinách, v momentu, kdy už měli Lvi podle televizního programu končit, pak na pódium coby další z předávajících nastoupil Martin Zbrožek, bez jehož trapnohumoru by bilancování nemohlo být úplné. Český Andy Kaufman svým upoceným, několik minut dlouhým a důsledně nevtipným vyprávěním o tom, jak se nechal svézt k Rudolfinu a jak mu umřela fena, definitivně rozboural koncepci rozpadajícího se ceremoniálu.

Většina z 32 nominovaných titulů ovšem vyjma úvodního sestřihu nebyla představena samostatnými ukázkami, pouze uvedením jejich názvu, takže si o nich, potažmo o tom, co se u nás dnes točí, mohl nezasvěcený člověk jen těžko vytvořit alespoň hrubou představu. To ještě posílilo pocit uzavřené sebeoslavné akce, načančaného setkání starých známých. Jedním z důvodů založení cen před třiceti lety přitom bylo zviditelnit českou kinematografii pro veřejnost, pobídnout diváky, aby chodili na tuzemské filmy. Na toto stále potřebné oslovování publika, bez něhož by česká audiovize nemohla existovat, letos nezbývalo moc prostoru.