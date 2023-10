Nejočekávanější sci-fi roku? Film o AI je víc umělý než inteligentní

O tom, jak tlak studií deformoval předchozí dva velkofilmy britského talenta Edwardse, se spekulovalo opravdu hodně. Faktem je, že Star Wars prequel Roque One i nová verze legendární Godzilly působí navzdory zábleskům režijní grandióznosti a citu pro velkolepé scény poněkud rozklíženě a odtažitě, jako by dílčí elementy nikdy plně nezacvakly do životaschopného univerza.