Není to boj mezi dobrem a zlem. Tipy na knihy a filmy o Izraeli a Palestině

Není mnoho režisérů, kteří by dokázali vystihnout zničující dopad politické nestability na společenský řád a soukromý život tak výstižně, vtipně a vyrovnaně jako Elia Suleiman. Palestinský režisér, který si pro svůj minimalistický styl a cit pro absurdno vysloužil přirovnání k Tatimu a Kaurismäkimu, ve svých humanistických satirách jako Čas, který zbývá nebo To musí být nebe vypráví o hledání domova a snaze komunikovat a koexistovat navzdory ostnatým drátům.

Až polovinu současných palestinských filmů natáčejí ženy. K těm nejúspěšnějším patří Rosalind Nashashibi. Vizuální umělkyně s palestinskými kořeny se ve své tvorbě promítané v kinech a vystavované v předních galeriích zabývá tématem kontroly a hranic, ať už daných vnitřním nastavením člověka, nebo stanovených zvnějšku systémem, v němž tito lidé žijí. V roce 2017 byla nominována na Turnerovu cenu za výstavu On This Island.

Zřejmě nejznámější izraelský prozaik Amoz Oz (zemřel v roce 2018) vydal také řadu esejů, které reflektují zacyklenost izraelsko-palestinského konfliktu a snaží se z ní najít cestu ven. Ozovo uvažování o minulosti i budoucnosti konfliktu, jenž mnozí považují za neřešitelný, je sice vysloveně humanistické, to ale neznamená, že by bylo naivní nebo přehnaně idealistické.

Autor navíc nepatří mezi romantizující sebenenávistné pacifisty a sám bojoval v řadách IDF hned ve dvou válkách (1967, 1973). Když uvažuje o fanaticích na obou stranách konfliktu, neváhá připomenout vlastní zkušenost mladistvého sionistického revizionisty se sklony k fundamentalismu. Možná právě ve chvílích, kdy se jakákoliv naděje na mírový posun v izraelsko-palestinských vztazích zdá nemyslitelná, má cenu číst tohoto židovského spisovatele a esejistu, který do omrzení připomínal: „Není to boj mezi dobrem a zlem, ale spíš tragédie v tom nejstarším a nejvlastnějším smyslu slova: totiž střet mezi jedním silným, historicky podloženým a přesvědčeným nárokem a velmi odlišným, ale o nic méně přesvědčivým, o nic méně silným a lidským nárokem druhým.“

Vzhledem k tomu, že jsou jeho knihy už více než 10 let staré, by čtenář neměl zapomínat, že aktuálně je v Palestině humanitární situace ještě mnohem horší, čemuž bohužel odpovídá i radikalizace tamních obyvatel.

Jejich přátelství se potýká s předsudky na obou stranách. Začíná to tím, že Nadím přijde pozdě na jejich panelovou diskuzi. „Typický Arab, vždycky chodí pozdě,“ myslí si Lizzie. Když však Nadím dorazí, sdělí publiku, že zmeškal let do Říma, protože ho izraelská pohraniční policie několik hodin vyslýchala kvůli podezření, že by mohl být terorista. Lizzie si uvědomí, že musí svůj první dojem napravit. A podobné předsudky o židovkách si léčí i Nadím. Přátelství dovádí oba hrdiny k poznání, že oba žijí ve stejném blázinci, jen každý v jiném oddělení.