Nová kniha Karin Lednické je hlavně záslužný počin, ale nenechte se odradit

Životice mapují události masakru, k němuž došlo na území Těšínského Slezska na sklonku druhé světové války. Třicet šest mužů z vesnice Životice a jejího okolí bylo zavražděno jako akt pomsty za trojici členů gestapa, kteří byli zastřeleni partyzány v tamní hospodě.

Nejedná se o prózu, ale o dokudrama. Se svým bohatým citačním aparátem, úryvky z kronik, policejních hlášení a mnoha dalších zdrojů je kniha místy velmi blízká reportáži. Tyto pasáže se ovšem mísí s velmi pohnutými fikčními variacemi na výpovědi pamětníků. Je takřka nemožné přemýšlet o Životicích pouze jako o literárním textu. Je to projekt. Rešeršní práce i trauma přeživších, kteří se na knize podíleli, jsou zpřítomňovány na každé straně.

Muzejní výstavky a skutečná traumata

Některé cíle, které si autorka stanovuje, jako by se téměř vzájemně vylučovaly. Lednická se mimo jiné snaží osvobodit narativ od prizmatu socialistické propagandy. V doslovu mluví o vlastním prvním setkání s životickou tragédií v rámci banální muzejní výstavky. Přiznaně se snaží dodat masakru lidský rozměr a s ním spojenou složitost; kromě ambivalentního postoje k partyzánské činnosti, kterou si většina životických obyvatel spojovala spíše s terorem, nežli s jakoukoliv emancipací. Hloubku a nejednoznačnost dodává Lednická především otázce národní příslušnosti; zevrubně se věnuje materiálnímu i společenskému nátlaku, který vedl obyvatele Těšínska k přihlášení se k německé národnosti, zároveň ovšem ukazuje, že podepsání takzvané volkslisty s sebou neslo i specifickou zátěž, především ve formě branné povinnosti a odvodu mladých mužů do wehrmachtu. V těchto takřka literárně naučných pasážích je kniha velmi silná; podloženě, ale s citlivostí a smyslem pro praktické dopady na životy jednotlivců, popisuje specifika křehké národnostní a politické reality území, které dnes sice patří pod Českou republiku, ale má zcela jinou historickou zkušenost vzhledem k tomu, že za války nešlo o protektorát, ale o okupované území.

Toto zaměření na nejednoznačnost a komplexitu historické situace ovšem do jisté míry kontrastuje s dalším cílem, k němuž se Lednická otevřeně hlásí, a to je respekt k osobním vzpomínkám pamětníků. Je zcela logické, že většina svědků, s nimiž autorka text konzultovala, zažila události ve velmi mladém věku a bylo by nemístné od nich očekávat kritický odstup, který Lednická praktikuje v jiných pasážích knihy.

V Životicích se tak vedle kapitol psaných reportážním či naučným jazykem objevují příběhy vyprávěné z pohledu malých dětí, často psané velmi pohnutým a idealizujícím jazykem na hranici kýče: „A tak stále platí, že už se jenom dvakrát vyspí a půjdou společně do kostela. Tatínek si vezme ty svoje sváteční kalhoty, co je nosí jenom při opravdu výjimečných příležitostech, a bude to moc hezké. Potom půjdou domů a maminka uchystá sváteční oběd. Všechno to bude slavnostní a krásné. Už aby ta neděle byla!“

Většinu doby tento kontrast funguje velmi dobře; reportážní pasáže, bohatá obrazová příloha a poznámkový aparát uzemňují a do jisté míry i legitimizují sugestivní pasáže věnované idealizovaným obrazům dětských her a poctivých, tvrdě pracujících křesťanů. Místy je ovšem tato idealizace knize přítěží.

Z doslovu, stejně tak jako z rozhovorů, které Lednická o procesu psaní vedla, lze tušit hluboký respekt a pocit zodpovědnosti vůči pamětníkům. Tento závazek je těžko představitelný; autorka své dramatizace masakru konzultovala přímo s přeživšími, osobně se zavázala k tomu, připomenout jejich trauma a dědictví. Jistá míra patosu je na místě. V některých momentech může kniha svým kazatelským tónem vyvolat ve čtenáři odpor. Lze ale předpokládat, že Karin Lednická cítí větší závazek vůči přeživším, s nimiž pracovala, než vůči přístupnosti, anebo možná i literární kvalitě textu.

Z koho může být vypravěč

Obecně je velmi zajímavé sledovat, kterým postavám životické tragédie je v knize propůjčen vypravěčský hlas. Za zmínku stojí především rozhodnutí věnovat dvě kapitoly úhlu pohledu četnického strážmistra Friedericha Sattlera, jednoho z nadšených spolutvůrců masakru osobně zodpovědného za vraždy nad rámec (už tak drakonického) plánu poprav určeného gestapem. Sattler je postavou, z níž by bylo extrémně snadné vytvořit karikaturu. Alkoholik s historií domácího násilí, maloměstský oficír s hitlerovským knírem, jehož ambice zdaleka přesahovaly jeho schopnosti.

Autorka by si snadno mohla vychutnat vyobrazení Sattlera jako klauna či jako monstra, díky citlivému pokusu o zprostředkování toho, co by se asi mohlo strážmistrovi honit hlavou, jej polidšťuje, ale neomlouvá. Stává se z něj povědomá, banální figura v příběhu, jehož tragičnost je do velké míry nesena právě nešťastnými shodami okolností, omyly, břídilstvím a prospěchářstvím.

Většinu postav, jejichž pohledem je příběh vyprávěn, lze charakterizovat velmi jednoznačně, ať už se jedná o alkoholického strážmistra, nevinné děti, či pracovitého a silně věřícího stárnoucího rolníka. Přitom jsou Životice plné komplexních a ambivalentních figur, ty ovšem autorka zpravidla zkoumá zdálky; analyticky, podrobně, s oporou v primárních zdrojích, diskrétně a bez zbytečného domýšlení. Tyto sekvence patří k nejzdařilejším pasážím knihy.