Padouch, nebo hrdina? Kniha o Nohavicovi nechce jednoduchou odpověď

Houdovou premisou je, že na Nohavicu má dnes názor každý: často černobílý, emocionálně vyhraněný, nekompromisní. V diskuzi o něm se ve vzduchu vznášejí otázky na jeho spolupráci se Státní bezpečností, vztah ke Karlu Krylovi, vyznamenání od Putina nebo jeho názor na invazi na Ukrajinu. Hned v úvodu je třeba říct, že kniha nenabízí rozřešení, nedozvíme se, „jak to ve skutečnosti bylo“, a ani to není autorovým záměrem. Jako červená nit se ale textem line myšlenka, že každá z výše uvedených společenských vrstev chce mít Nohavicu v úzce vymezených a vylučujících se mantinelech: disidenta, lidového barda, donašeče… Zároveň Houdovou tezí je, že Nohavica takto snadno zařaditelný nebyl za komunismu, ale ani dnes.

Na rozdíl od Josefa Rauvolfa, který ve své knize o Nohavicovi (2007) notně recykluje už publikované rozhovory, Houda Nohavicu ani nezpovídá, ani příliš necituje už známé texty, nýbrž se noří do interpretace těch neznámých, osobních, až intimních. V některých případech je Houdova práce s prameny poměrně kuriózní, jako v případě, kdy se vypraví do jedné severomoravské vísky, aby vyzpovídal spolužáky Nohavicova řídícího důstojníka StB. Baví se s nimi ovšem nikoli o estébáku Liberdovi, ale hlavně o jejich životě v normalizační šedi a – ve většině případů – o rozčarování z polistopadového vývoje.

Z několika zmínek v knize je znát, že Houda je alergický na ostentativně antikomunistický odpor části elit, namířený vůči Nohavicovi v posledních letech. Některé odsudky (třeba i po invazi na Ukrajinu) považuje za malicherné a pokrytecké. V jistém smyslu je mu bližší všednodennost Nohavicových posluchačů než nesmiřitelní strážci hodnot. Tvrdí, že v jednotlivostech můžeme s Nohavicou nesouhlasit, ale nemělo by nám to zatemnit mysl natolik, abychom (opět) vytvářeli svět, v němž vládne jediná Pravda:

„Je tedy Nohavica hrdinou, nebo nějakým padouchem? Je hrdinou i padouchem. A ještě je v něm mnoho dalších postav. Je šedý, lépe řečeno je barevný. Jako každý z nás. Na Nohavicovi, onom neustále vyjednávajícím harlekýnovi, je to jenom více vidět. A protože právo na to smět být šedý či barevný je v dnešní době, kdy je po člověku čím dál neúprosněji požadováno, aby se jasně vyslovil pro tu či onu stranu, zneuznáváno, je třeba to znovu a znovu připomínat.“

Pokud to parafrázuji: protože žádný z nás není bez viny, nemáme morální právo posuzovat „jinakost“ druhých, tedy ani Nohavici. Pro řadu příznivců písničkáře satisfakce. Otázka je, co z toho plyne. Ona jinakost totiž v případě Nohavici znamená průměrnost, až zbabělost. Není pochyb o tom, že většina české populace byla za komunismu podobně zbabělá jako Nohavica, většina z šedé zóny nevybočovala. A řada z nás si o sobě samých vytváří mýty. Je to ale důvod k tomu, abychom průměrnost rehabilitovali? Jinak řečeno: Nemáme právo chtít po veřejně činných osobnostech o trochu více, než chceme sami po sobě? To jsou otázky, které si asi musí zodpovědět každý sám.