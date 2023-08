Recenze: Brutální vedro není generační film. Úzkost z dneška může mít každý

V posledních letech se do českého nezávislého filmu stále více promítá tematika krizí. Pokračující klimatické pohromy a nedostatek systémových opatření podvrací přesvědčení, že i po tzv. konci dějin žijeme v „nejlepším z možných světů“. Zhoršující se stav věcí vybízí k reflexi i mimo soudek více doslovných sociálních dramat, jak je to patrné na nedávném výkvětu tuzemských žánrových produkcí.

Navzdory drobným technickým nedostatkům je Brutální vedro bezesporu jedním z nejvíce neotřelých a svérázných příspěvků do výlohy tuzemských filmů posledních let. Hospodářskému se za pomocí velmi skromných prostředků podařilo vytvořit aktuální film, který se dokáže jak vztáhnout k současným společenským problémům, tak i reflektovat jejich psychické dopady na jednotlivce. Bylo by škoda označovat snímek pouze jako generační, tím by se téma dalo snadno zlehčit. Vidině katastrofy nečelí jedno pokolení. Existenciální úzkost může přeci dolehnout na každého z nás.