Recenze: Muži, který stál v cestě, se vyhněte. Dějiny vidí černobíle

František Kriegel se narodil roku 1908. Vyprávění o něm nicméně obvykle začíná o šedesát let později, na vrcholu jeho politické kariéry, kdy jako jediný člen československé delegace odmítl podepsat Moskevský protokol a popřít tak celé pražské jaro. Bližší zkoumání dřívějších událostí, kdy například spoluzakládal Lidové milice a aktivně se podílel na únorovém komunistickém puči, by narušilo hrdinský mýtus.

Ani film Muž, který stál v cestě, který se po výrazně medializovaných výrobních peripetiích dostává do kin, tento obraz nekomplikuje. Krieglova neoblomnost v něm především dává vyniknout morální ohebnosti jeho kolegů, kteří oproti němu procházejí jistým vývojem.

Vyprávění, které v rychlých črtách nastiňuje zákulisní politické vyjednávání z let 1968 a 1969, začíná v kině. Kriegel tam s manželkou Rivou sleduje týdeník představující hlavní účastníky dění: Smrkovský, Černík, Dubček… Také zbytek filmu bude mít ráz týdeníkového shrnutí, příliš epizodického a předvídatelného, aby bylo vtahující a napínavé.

Krátce před srpnem jede Kriegel do vojenského výcvikového prostoru Milovice, kde se připravují vojska Varšavské smlouvy. Zástupcům armády důrazně oznamuje, že „cvičení skončilo“. Podobně nekompromisně, ale férově školí personál v Thomayerově nemocnici, kde pracuje jako primář. Jeho práce ale brzy ustupuje do pozadí. Roste totiž sovětský tlak na zastavení demokratizačního procesu, na němž má coby člen ÚV KSČ podstatný podíl.

Stejně neohrabaně jsou důležité informace předávány divákům. Když filmaři potřebují flashbackem připomenout, jak byl Gustáv Husák mučen v komunistickém žaláři, volí ten nejpřímočařejší postup a vkládají Krieglovi do úst frapantní dotaz „Jak dlouho jsi vlastně byl v tom kriminále?“. Scéna, která by měla doložit délku a pevnost přátelství obou mužů, má kvůli své nepravděpodobnosti přesně opačný efekt.

V jiné z nechtěně komických scén, které jsou za sebe sázeny bez větší provázanosti, se reformní politici scházejí kdesi ve sklepení ÚV. Vidí ovšem, že do stropu byl navrtán hák, který je zabrán ve velkém detailu s náležitě děsivým hudebním podkresem. Někdo je odposlouchává. S přílišnou sugestivitou není ztvárněna ani invaze. O vpádu cizích vojsk nás krom archivních záběrů a burácení letadel zpravuje akorát jeden tank, který přejede telefonní budku i s volajícím člověkem uvnitř. Vyprávění je dál stejně těkavé.

Československá delegace je odvlečena do Sovětského svazu. Za Krieglem do cely přichází parťák ze španělské občanské války. Dubček se hroutí v koupelně a rozbíjí si čelist o vanu. Svoboda při vyšetřování tlaku vzpomíná, jak byl postaven před popravčí četu a podává na základě toho diagnostiku ruské národní povahy: „jsou tvrdý, neskutečně tvrdý“. Po celou dobu různí prošedivělí muži v oblecích kouří cigarety, přecházejí z místnosti do místnosti a dlouze jednají. Je jedno, jestli v Praze, nebo v Moskvě, ráno, nebo večer. Scény splývají.