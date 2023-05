Recenze: Nesbø si už ze čtenářů dělá legraci. Čtivý je pořád neskutečně

Ke svému vlastnímu překvapení se zde ovšem Harry není schopen upít k smrti a kvůli nedomyšlenému galantnímu gestu se zaplete s mexickou mafií. A tak náhle potřebuje několik set tisíc dolarů, jinak on a jedna stárnoucí bývalá herečka zemřou hodně ošklivou smrtí. Naštěstí pro něj se právě v tu chvíli potřebuje osloský realitní magnát Markus Røed zbavit podezření, že unesl a zavraždil dvě ze svých milenek. Harry se tak vrací do Osla, aby v šibeničním termínu deseti dnů vyřešil případ, nad kterým už několik týdnů celá norská policie bezradně přešlapuje…

Z hlediska detektivního žánru je na nejnovější holeovce zajímavé především to, jak se Harry dokáže při vyšetřování vypořádat s faktem, že nyní není součástí systému. Je tedy v podobné pozici jako Hieronymus „Harry“ Bosch z knih Michaela Connellyho. Ty si ovšem vždy zakládaly na realističnosti v zachycení policejní (ale i právnické) práce, a tak relativně přirozeně přepnuly z policejní procedurálky do chandlerovsky laděné drsné školy. Nesbø ovšem v posledních knihách až zlomyslně zkoušel, co všechno mu ještě v zápletce, motivacích padouchů i Harryho nastavení nezmara u čtenářů a čtenářek projde. A tak si nyní už nemůže dovolit vystavět komornější případ, v němž by reflektoval Harryho aktuální omezení.