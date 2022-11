Recenze: Z pošuků dělá hrdiny. Grand Prix je komedie roku

Roman (Kryštof Hádek) je majitel autobazaru, příležitostný autokrosový závodník a trochu kretén. Před závody i jinými životními výzvami si dodává kuráž alkoholem. „Střízlivý nezrychlím“, hájí se, když ho manželka Iveta (Anna Kameníková) přistihne s plechovkou piva v ruce. Do auta řízeného osobou opačného pohlaví si odmítá sednout, druhé jen využívá. Na prvním místě jsou pro něj karoserie, disky a poklice, až pak žena a tři děti. Při řízení a před důležitými rozhodnutími se řídí intuicí. Neplánuje.

Stejnou impulzivností se vyznačuje nová komedie Jana Prušinovského Grand Prix, jejíž devízou je nepředvídatelnost. Postavy sice většinu času odněkud někam jedou, ale žádný vyšší cíl nesledují. Pouze reagují na momentální podněty. Kvůli snížené schopnosti domýšlet důsledky si ovšem akorát způsobují další problémy. Jedno nedorozumění dává do pohybu další a to další. Jako soustava ozubených kol. Překvapivé zvraty však nepřicházejí zničehonic. Mají oporu v dřívějším dění nebo mimoděk utroušené informaci o vadné elektroinstalaci.

Mottem filmu by mohlo být „hlavně si užít cestu, jedno kam povede“. Přesto nejde jen o řetězec prvoplánových gagů, jak by člověk očekával od snímku s herci proslavenými ostravskou improvizační show Tři tygři. Prušinovský se stejně jako v Okresním přeboru, Kobrách a užovkách nebo Mostu! snaží svým postavám z periferie porozumět. Bez omlouvání jejich charakterových vad, ale také bez nadřazenosti nebo shovívavého soucitu. A také divákům dává příležitost je líp poznat, vidět v nich ve finále víc než pologramotné maloměstské křupany, z nichž táhne pivo, cigarety a motorový olej.

Třeba Romanův bratranec Emil (Robin Ferro) je navenek jen blázen do aut, který motorům rozumí víc než lidem, natož emocím. O vozy ve své autodílně pečuje s důsledností mechaniků formule 1, jejichž práci by si jednou rád vyzkoušel. Stejnou preciznost očekává od ostatních. Na změny plánu reaguje záchvaty vzteku. Sem tam někoho pokouše. Jenomže stejně jako se film nevysmívá koníčkům a sociálnímu statusu postav, nezesměšňuje ani Emilovy autistické rysy. Vtipný je především kontrast mezi jeho obezřetností a Romanovou odbržděností.

Emilovy encyklopedické znalosti o všem, co má čtyři kola a výfuk, zároveň neslouží jen k tomu, aby vytáčely ostatní postavy. V televizní soutěži díky nim vyhrál dvě vstupenky na Velkou cenu Španělska. Konečně si tak bude moct splnit dávný sen a vidět naživo oblíbené závody. Do Barcelony ale nakonec nevyráží sám, jakkoli by tuto variantu upřednostňoval. Roman zneužívá bratrancovy dobroty a poddajnosti a na jih vyráží spolu s ním.