Superhrdinové, kam se podíváš. Kdy nás komiksové velkofilmy začnou štvát?

V českých kinech kraluje třetí letošní superhrdinský film z produkce Marvel Studios, Black Panther: Wakanda nechť žije. Jak si komiksoví superhrdinové získali popularitu? A ví někdo, kdy skončí? To řešíme v novém vydání podcastu Kulturák.

Hned čtyři marvelovky okupují žebříček nejvýdělečnějších filmů v dějinách. Jedna z nich, Spider-Man: Bez domova, šla do kin teprve loni. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by superhrdinské filmy měly končit. Alespoň z byznysového hlediska. Divácky už to může být trochu nuda.