Ricky Gervais ukázal, jak se ze špatných myšlenek dělají dobré vtipy

Člověk si nemůže vybrat, jaké bude mít myšlenky. Ale může se rozhodnout, které z nich bude říkat nahlas. Britský komik Ricky Gervais, který v sobotu v Praze představil svou novou show Armageddon, se už dávno rozhodl, že bude říkat všechno, co ho napadne. Nebo skoro všechno.

Před dvěma měsíci v rozhovoru pro BBC řekl, že ho přitahují témata, o kterých ostatní tvrdí, že o nich nelze žertovat. Protože jsou příliš citlivá nebo protože by vtipkování o nich bylo pro ostatní zraňující. To je pomyslná čára (vkusu, nebo taktu, chcete-li), kde se většina lidí zastavuje, a Ricky Gervais tam naopak začíná. Platilo to o jeho předešlých standupech, a platí to i pro nový Armageddon.

Není to samoúčelné „lechtání tygra“. Gervais netouží po potlesku pouze za to, že se v době kulturních válek „odvážil“ na zakázané území. Jeho ambicí je říkat špatné věci, avšak tak, aby to byly zároveň dobré vtipy. Protože, a to je další Gervaisova oblíbená teze, když o něčem uděláte vtip, neznamená to, že se tomu vysmíváte.

A naopak, když se něčemu zasmějete, tak se pak nemůžete tvářit, že jste dotyčným vtipem pohoršení nebo že vůbec neměl nahlas zaznít. Gervais říká: smích je nedobrovolná reakce, kterou divák potvrzuje, že vtip, který zazněl, je dobrý. Že funguje. Nesouvisí to s tím, co si myslíme o světě či jaké máme názory.

Existují jen dvě charakteristiky vtipu: je buď dobrý, nebo špatný. Žádné jiné dělení nedává smysl. Nejsou vtipy správné a špatné, zlé a hodné, pravicové a levicové. Gervais říká, že vtip je jak kouzelnický trik. Buď funguje, nebo ne. Či jinak, vtip je jako matematická rovnice. Buď ji vyřešíte, anebo ne. A když ji vyřešíte, může to pomoct k tomu, že pochopíte, jak svět funguje.

Gervais nechce, abyste se smáli nebo tleskali proto, že terčem vtipu je zrovna někdo nebo něco, co nemáte rádi. Odpuzuje ho už samotná představa, že je oblíbený proto, že je na „správné straně“. Protože v žánru stand-up comedy nic jako „správná strana“ neexistuje. Tím jsme zpátky u charakteristiky vtipů: jsou buď dobré, nebo špatné. Buď se jim smějete, anebo ne.

Pražské Kongresové centrum bylo v tomto ohledu k britskému komikovi velmi laskavé. Smálo se tam, kde se smát mělo. Na rozdíl od předešlé pražské show SuperNature, kde ho z míry vyvedla neposlušná divačka (hecklerka) v publiku, proběhlo sobotní představení bez jakýchkoli zádrhelů. Gervais Prahu odměnil i svými posty na Twitteru a Facebooku, kde ji ukázal jako nádherné město.

Jane in Prague with all her friends. pic.twitter.com/ThZk3kOl63 — Ricky Gervais (@rickygervais) March 4, 2023

Vlastně dvě věci jsou na Gervaisově pražském úspěchu fascinující: za prvé, že se lístky, nijak levné, na anglicky mluvenou show prodaly v řádu desítek minut. Před „Palácem kultury“ se zájemcům prodávaly vstupenky i za víc než dvojnásobek ceny.

A za druhé: publikum, které dorazilo, bylo poučené a znalé. Kdyby někdo sledoval reakce publika v Kongresovém centru v Praze a porovnal je s reakcemi publika v hale Apollo v Londýně nebo v Manchesteru, nenašel by velké rozdíly.

Když Gervais říká, že slovo fašista devalvovalo, že jím můžete nazvat někoho, kdo „dá like tweetu Joe Rogana“, jde o vtip, u kterého potřebujete znát určitý kontext. Pražské publikum ho znalo. To je dobrá zpráva. Pro Prahu, ale i pro Rickyho Gervaise. Jeho humor je dnes globálně srozumitelný.

Kdo nesehnal lístky, nemusí zoufat. Armageddon uvidíme v roce 2024 na Netflixu. Firma to shodou okolností oficiálně oznámila před pár týdny. Co přesně uvidíme, je však otázka. Gervais některé vtipy z pódia uváděl se slovy, že „tohle asi na Netflixu neuvidíte“, případně že „na tomhle vtipu“ bude muset ještě zapracovat.

Avšak to je spíš trochu laciný trik, jak v divácích vyvolat pocit, že jsou přítomni u něčeho výjimečného. Show, kterou Gervais ukázal v Praze, představil už loni koncem roku ve velkých sálech v Anglii, byť s podtitulkem „work in progress“, tedy volně přeloženo „pracovní verze“. Nenechme se tím oklamat: Armageddon je už nyní vyladěné, do detailu propracované představení.

Nebudu prozrazovat konkrétní vtipy. Ne že bych nechtěl, pokušení je naopak velké. Ale nikomu ani ničemu by to nepomohlo. Protože jak už to u stand-up comedy bývá, jde o druh humoru, který funguje v konkrétním provedení a v daném kontextu. Jen čistě pro informaci lze zmínit, že Ricky Gervais žertuje o postižených lidech, Afričanech narozených s AIDS či o dětech pracujících v čínských továrnách vyrábějících kecky. Panebože, to je nemůžou udělat pořádně?

Samozřejmě, že se dá Armageddonu spousty věcí vytknout. Jenže u stand-upu je to vždycky otázka, kde jsou hranice mezi subjektivním vkusem recenzenta a objektivní kvalitou vtipů. Osobně si myslím, že v 70 minut trvající show je možná trochu moc vtipů o pedofilech, a že téma „Hitler a Židi“ už sám autor vyčerpal do mrtě. Tak proč se k němu stále vracet?

Nic to nemění na tom, že Armageddon je - zejména pro milovníky standupu - výjimečně dobré představení. Není to zábava pouze pro boomery, ke kterým se během show jednašedesátiletý Gervais aktivně hlásí. Pocitově bych řekl (bez znalosti dat), že průměrný věk diváků byl kolem čtyřicítky. A publikum se bavilo skvěle.

Vzhledem k relativně vysoké ceně vstupenek se asi nedá říct, že do Kongresového centra dorazil na standup reprezentativní vzorek české populace. Asi ani ne té pražské. A jakkoli Gervais tvrdí, že vtipy nejsou pravicové ani levicové, tak dost pravděpodobně platí, že cílovou skupinou jeho humoru jsou movitější a vzdělanější tzv. městští liberálové.

Což ostatně dokládají i recenze, které vyšly loni v prosinci po uvedení Armageddonu v některých britských městech. Zatímco kritik v konzervativním deníku The Times napsal kladnou recenzi a dal 4 hvězdičky z 5, v levicovém Guardianu bylo hodnocení spíš zdrženlivě negativní, se 2 hvězdičkami z 5.

Ale jak už bylo napsáno, záleží jen a pouze na úhlu pohledu. Když se budete chtít urazit, nabídne vám Armageddon bezpočet možností. Stejně jako když se budete chtít pobavit a zasmát.

Ricky Gervais má štěstí na dobré publikum. „Miluju své fanoušky. Pro ně to celé dělám,“ řekl letos v rámci poděkování na National Comedy Awards v Londýně, kde získal několik cen za seriál After Life na Netflixu. „A taky pro peníze, samozřejmě,“ dodal.