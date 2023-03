Rusové porazili Cruise. První film natočený ve vesmíru stihli dříve

Výzva vypráví o kardiochiruržce Ženě (hraje ji Julija Peresildová), která je s týmem doktorů poslána operovat na vesmírnou stanici. Jejím pacientem je kosmonaut (hraje ho skutečný kosmonaut Oleg Novitsky), který na vesmírné stanici upadne do bezvědomí.

Film natočený na oběžné dráze Země vznikal v roce 2021 a do kin se dostane příští měsíc, čímž se stane historicky prvním snímkem, jehož štáb odletěl pracovat do vesmíru. Peresildová a producent a režisér filmu Klim Šipenko společně s kosmonautem Antonem Škaplerovem odletěli do vesmíru v říjnu 2021 a natáčeli 12 dní.