Sranda musí bejt. Kapela Vltava vrací radost do mrmlavé doby

„Mě už to tady nebaví, v mrmlavým údolí,“ znějí úvodní verše alba doprovázené tím nejříznějším, co v šestnácti písních uslyšíme. „Kdo se vzdálí, ten vyhraje, kdo se vzdálí od toho ráje,“ pokračuje Nebřenský a vzápětí s groteskní nadsázkou specifikuje, že touží „jako motýlek se v louce pást“, jako ovečka dělat béé, jako kozička dělat méé a „jako blbeček se tomu ještě smát.“ Píseň Smutnej pták nad krajem lze zkrátka považovat za záměrně přepálené – jak už manifesty bývají – umělecké krédo. Po ní následuje řada zastavených okamžiků, „momentek“, které jako by zpěvák, textař a skladatel zachytil světlem na citlivou vrstvu své niterné imaginace, sametem polstrované temné komory.

Nebřenský, jehož textařský um má jen málo konkurentů, touží oživovat a zprostředkovat pocity hřejivosti, milých vzpomínek, nespoutaného snění. Často se vrací do světa dětské imaginace, nebojí se zabydlet své písně anděly, rusalkami, broučky i květy. Mluví-li surrealista Jan Švankmajer o tom, že dětské strachy, rituály a obsese jsou nakonec to nejcennější, co má umělec k dispozici, lze jeho výrok aplikovat i na Nebřenského písně – s tím rozdílem, že autor veršů jako „chvěje se stříbrné pití jak živá obálka“, „člun zbyl do Měsíce přivázán“ a „kdo chtěl rybám v řece vřít“ nehledá v dětství to znepokojivé a dráždivé, nýbrž to uklidňující, smiřující.