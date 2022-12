Vyhlásili nejlepší film všech dob. Je feministický, pro náročné a vážně dobrý

Není divu, belgická režisérka skutečně nepatří v Česku mezi známá jména. V našich kinech byl uveden pouze jeden její film, a to Gauč v New Yorku z roku 1996 – v kontextu kariéry výjimečný pokus o komerčně více laděnou komedii a taktéž výjimečně nepodařený.

Aniž by chtěl člověk prozradit příliš mnoho, Jeanne Dielmanová je silně politickým filmem, jehož kořeny nalezneme ve druhé vlně feminismu. Odstraněním jakéhokoliv náznaku toho, co vnímáme pod pojmem děj, nutí Akermanová diváka mnohem pečlivěji sledovat všechny náznaky toho, že v životě hlavní hrdinky je něco v nepořádku. Na první pohled se sice jedná o tuctovou buržoazní ženu v domácnosti, máme-li však možnost ji více než tři hodiny nezúčastněně pozorovat, stírá se z našeho hlediska rozdíl mezi prostitucí a domácími pracemi, což má za následek snazší pochopení radikálního konce.

Je vhodné, aby filmové žebříčky a kánony podléhaly společenským a jiným trendům? Není na tom nic zvláštního, stačí se ostatně podívat hned na první ročník, který BFI pořádal v roce 1952 a kterou vyhráli neorealističtí Zloději kol, jež režíroval Vittorio de Sica. Sociální drama v kulisách poválečného Říma dnes považujeme za jednu z největších filmových klasik s obrovským vlivem, v roce konání první ankety se však jednalo o čtyři roky starý snímek. Čistě pro paralelu je to podobné jako by letos zvítězila čtyři roky stará Roma od Alfonsa Cuaróna. To by bylo povyku.