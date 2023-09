Zpívala pro celou planetu. Koncert Björk překypoval životem

První dějství večera vychází převážně ze šest let starého alba. Zazní ale i píseň Show Me Forgiveness z desky Medúlla (2004), kterou umělkyně zpívá ze zvláštního kokonu – resonanční místnosti. Ta způsobuje, že slyšíme každé její nadechnutí.

Vidinu bezstarostného místa tak během koncertu Björk dvakrát naruší až příliš blízkou skutečností. „Houbám se bude dařit vcelku dobře, až tu…“ nedořekla větu o konci lidstva v rozhovoru pro magazín Pitchfork . Mluvila o svém loňském albu Fossora, které pracuje právě s houbovou estetikou a zkoumá důležitost těchto donedávna přehlížených organismů i prostor k utopickému přemýšlení, který jejich pozoruhodné vlastnosti nabízí. Z výšin příčných fléten se dostáváme do sféry vybuzeného basového klarinetu, pod zem, do říše větvícího se mycelia. Je tu druhé dějství, věnující se právě skladbám z loňské desky.

Pokud někdo nevnímal nebo nechtěl vnímat environmentální poselství posledních nahrávek Björk, vzkaz švédské aktivistky Grety Thunberg promítaný mezi skladbami ho nenechal na omylu: „Dokud se nezačnete soustředit na to, co je třeba udělat, spíše než na to, co je politicky možné, není naděje. Nemůžeme vyřešit krizi, aniž bychom s ní zacházeli jako s krizí. A pokud řešení v tomto systému nelze najít, pak bychom možná měli změnit systém samotný.“

Během koncertu se promítané květy mnohokrát otevřely a zase zavinuly. Björk ukázala, jak také může znít hudba barevná jako vegetace, u níž pučí i naše představy. Třeba i ty o nadějné, lepší budoucnosti. Večer uzavírají opět skladby z Utopie a jako poslední song pražského koncertu zazní ještě píseň Notget z desky Vulnicura. Poslední slova, která umělkyně zazpívá, jsou: „Love will keep us safe from death.“ Zní to, jako by nebyla pronášená jen nám, ale i všemu živému, s čím sdílíme planetu.