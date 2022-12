Uhranuly umělce i turisty. Na gotické katedrály je bohatá hlavně Francie

I po staletích působí gotické katedrály magicky. Jejich odvážné konstrukce se tyčí vysoko k nebi, jako by vzdorovaly zemské tíži. Dojem umocňují kolosální rozměry, záplava kamenných ozdob a akustika s ozvěnou. Vyvolávají úžas ve dne a ještě kouzelnější jsou večer, kdy lampy a svíčky uvnitř rozehrají hru světel a stínů.

Kdyby ve středověku existovalo dnešní právo, katedrální gotiku by si mohli Francouzi nechat patentovat. Přitom je však nutné dát pozor na pojmosloví. Není totiž katedrála jako katedrála. Původní význam slova se odvozuje od katedry, biskupského stolce. Katedrála v tomto smyslu je kostel, v němž má biskup či arcibiskup jako v sídelním chrámu svůj stolec, zdobné sedadlo, a v němž nejčastěji slouží mše. Takové katedrály lze najít ve všemožných architektonických stylech.

Ze tří lodí architekti u katedrál přecházeli i k pěti. Ta chartreská, budovaná na poutním místě v letech 1194–1230, zůstala na půl cesty. V části pro věřící jsou tři lodi, ale za transeptem, v místě kněžiště, jich je pět. Díky tomu vede kolem kněžiště dvojitý ochoz. Hlavní a bohatěji zdobený vstup není ze západního průčelí, ale od jihu, do příčné lodi.

Z větší části je raně gotický z let 1163–1250, do roku 1345 se ještě dělaly úpravy. Je pětilodní, s dvojitým ochozem za kněžištěm a po celém obvodu lemovaný kaplemi. Kulaté rozetové okno v jižní stěně příčné lodi je s 13 metry v průměru mezi gotickými katedrálami největší ze všech.

Nechybělo však málo a dneška by se katedrála nedočkala. Při francouzské revoluci byla tak poničená, že město uvažovalo o bourání. Nakonec prošla renovací pod rukama puristy Eugéna Viollet-le-Duca, který však porušil její stylovou jednotnost přidáním vrcholně gotických prvků. Těžká rána ji postihla i v roce 2019, kdy vyhořela a přišla o střechu. Nyní je v rekonstrukci, jejíž konec se plánuje k příležitosti olympiády v roce 2024.

Katedrála v Remeši z let 1211–1275 lahodí oku svou symetrií. Drobnou vadou na kráse jsou jen nedokončené špičky věží. Stylově už spadá do vrcholné gotiky a politickým významem předčí ostatní francouzské katedrály. Byla totiž místem pro královské korunovace.

Symbolicky to odráží i hlavní západní průčelí, které zdobí galerie králů s 56 sochami. Kameníci ho celé vytvořili v krátké době, takže je stylově jednotné. Katedrála má tři lodě, ochoz za kněžištěm lemuje věnec pěti velkých kaplí. Málo vídaným motivem je věžička nad kněžištěm.

Typem připomíná remešskou obdobu, i výzdoba západního průčelí je v podobném duchu, i když méně okázalá. Od chrámu v Remeši se liší nesymetrickými věžemi a vysokou věží nad křížením lodí. Je trojlodní, ale v místě kněžiště přechází do pěti lodí. Stavělo se v letech 1220–1288, věže se dodělávaly až do roku 1402.

Už ve 12. století se gotika začala šířit do jiných zemí. Anglie, tehdy pod vlivem původem francouzských rodů, byla v přední linii. Někdy se goticky upravovaly a dostavovaly starší normanské kostely, jindy přišly na řadu novostavby.

Angličané převzali i katedrální gotiku, ale upravili si ji. Tamější katedrály jsou na východě uzavřené pravoúhle, západní fasády se často roztahují do šířky a dominují jim vysoké portály. Vnější opěrný systém je decentní, zato v interiérech si architekti hodně hráli s tvorbou kleneb a dalších prvků.

Španělské gotické chrámy včetně katedrály v Burgosu se četnými kaplemi rozrůstají do šířky.

Katedrála v severošpanělském Burgosu nezapře, že vychází z francouzské katedrální gotiky. Stavba začala v roce 1221 a pokračovala až do 16. století, kdy chrám získal bohatě zdobený pozdně gotický vzhled. Tehdy se nově modelovala i centrální osmiboká věž spolu s prolamovanými špičkami věží, ovlivněnými německou architekturou. Další úpravy následovaly do 18. století.

Pro Španělsko je typické rozšíření katedrály do stran o množství kaplí, které zastírají její základní obrys. Podobně to platí o vodorovném horním zakončení fasád příčné lodi a o vestavbě kněžiště do hlavní lodi před transept, což opticky zmenšuje interiér.