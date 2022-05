Boršč. Legendární polévka, o kterou Ukrajina vede spor s Ruskem

Slavná červená polévka z řepy, masa a zelí je považována za nejslavnější ruské jídlo a symbol ruské kuchyně, s čímž se mladý kyjevský šéfkuchař Jevgenij Klopotenko nemínil smířit. Rozhodl se, že začne bojovat za to, aby byl boršč zapsán na seznam dědictví UNESCO jako součást nehmotného kulturního dědictví Ukrajiny. Požádal proto ukrajinské ministerstvo, aby pro boršč připravilo „přihlášku“.

Jen málokdo ví, že boršč patří též k oblíbeným pokrmům v New Yorku. Přinesli ho sem židovští emigranti, kteří začali od poloviny 19. století opouštět chudé území Haliče, rozsáhlého historického území, dnes rozděleného mezi Polsko a Ukrajinu. Dokonce známá rekreační oblast v Apalačských horách severozápadně od New Yorku dostala jméno The Borscht Belt, tedy jakési území boršče. Velkým milovníkem boršče byl Allen Ginsberg, jedna z vůdčích osobností beatnické generace, který měl také evropské židovské kořeny.