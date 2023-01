Co nás v gastronomii čeká v roce 2023? Pivo za stovku a zavřené hospody

Doba covidová všechno změnila. Mnoho lidí se muselo naučit vařit a celá řada z nich našla v této činnosti zalíbení. A krabičky jsou najednou in. I reakce kolegů se změnila. „Ukaž, co to máš? Jé, to si na zítra udělám taky!“ Jídla v krabičkách šetří nejen peníze, ale také čas, neboť už dávno není v módě „francouzský“ dvouhodinový oběd o třech chodech, ale trendy je spíše rychlý obědový sendvič ve stylu Angličanů či Holanďanů.