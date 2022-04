Existenciální hrozba pro říši! Důvod pro genocidu starou přes sto let

Termín genocida autor tohoto textu zatím kladl do uvozovek: „genocida“. Vyžaduje to vysvětlení.

Potud to vypadá jasně: Turecká říše se snažila Armény vyhladit a z velké části se jí to povedlo. Ti, kteří přežili, byli navíc přinuceni ke konverzi k islámu. Byla to tedy genocida. Žádné uvozovky.