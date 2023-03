Příběh známé tragédie: Smrt Hanče a Vrbaty dodnes varuje před zrádností hor

Když ujel asi dva a půl kilometru a krátce po jedné hodině odpoledne dorazil na Zlaté návrší, právě on Hanče našel. Jak uvádí Věstník Krkonošský z 12. dubna 1913 nadepsaný jako Hančovo číslo, Rath nalezl českého lyžaře klečícího na zemi, s lyžemi zabodnutými špičkami do sněhu. V ústech měl píšťalku, jaká se používala k volání o pomoc, a něco nesouvisle drmolil. Ratha, kterého dobře znal, vůbec nepoznával. Zjevně ho přepadlo delirium.

Pod vedením jistého inženýra Havelky proto osazenstvo Labské boudy zorganizovalo další záchrannou výpravu za nalezením tajemného dobrodince. O tom, kdo ho nakonec objevil jako první, kolují dvě verze vyprávění. Podle jedné to byla Havelkova skupina, podle druhé se to podařilo řediteli závodu, inženýru Fischerovi – dalšímu z odvážné trojice, která se předtím vydala hledat Hanče různými směry.

Pořádně si ho však neprohlédl a myslel si, že našel pohřešovaného Hanče. Mezitím se na místě objevil horal s nějakým turistou a ti mu prý pomohli mrtvé tělo dopravit do Mísečných Bud a odtud pozdě večer do Vítkovic do márnice. První varianta naopak uvádí, že zmrzlého vezla na Mísečné Boudy Havelkova skupina a teprve po cestě natrefila na Fischera.

Teprve druhý den se přišlo na to, že tajemný zemřelý je Václav Vrbata, bývalý náčelník Sokola z Jilemnice. A příběh tím dostal další rozměr. Byl to Hančův blízký přítel a na závod se vypravil jako divák. Musel to být opravdu on, kdo závodníka zřejmě už značně promrzlého potkal ve vánici a dal mu svoje oblečení. Za pomoc kamarádovi však zaplatil vlastním životem.