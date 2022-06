Monarchií jen tak něco neotřese. Love story emočně nezralého prince ano

Takže to také může být příběh dvou nezodpovědných sobeckých ztroskotanců.

Každopádně: Přivdat se do britské královské rodiny „zvenku“ nebývá jednoduché. Konzervativní britská společnost to špatně snáší. A podezření, pomluvy a silné emoce se pak jen valí.

Edwardovi, kterému tehdy náležel titul princ z Walesu, bylo 30 let. Dobře vypadal, jezdil po světě a postupně získal slávu a obdiv srovnatelné s postavením největších filmových hvězd.

Užíval si života. Navazoval romantické vztahy s vdanými ženami. A nezatěžoval se myšlenkou, že by se kdy mohl stát králem.

A na začátku stálo setkání na venkovském sídle Burrough Court v Melton Mawbery . Psal se rok 1930 a Edward, princ z Walesu, udržoval styk s vdanou paní Thelmou Furnessovou. Ta ho do domu svého muže pozvala na hon na lišku. A seznámila ho se svou přítelkyní Wallis Simpsonovou.

Wallis: „Mrzí mě to, pane, ale zklamal jste mě.“

Wallis: „Tuhle otázku kladou americkým ženám, které přijedou do vaší země, všichni. Myslela jsem, že princ z Walesu bude originálnější.“

Wallis Simpsonová pravděpodobně nebyla prvním setkáním s Edwardem nijak nadšena. On byl unesen. Oslněn.

A on se na ní stal „ otrocky závislý “.

A někteří novináři nezůstali jen u slov: Redaktoři Expresu hodili kameny do oken jejího londýnského bytu.

Podle Anne Sebba, autorky knihy The Woman: The Life of Wallis Simpson, vypadal příběh Edwarda a Wallis spíše takto: