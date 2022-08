Každému osmému člověku v populaci hrozí onemocnění ledvin, varuje lékařka

Nemoci ledvin se dají rozdělit do tří kategorií. Jde o strukturální změny, snížení funkčnosti a patologické močové nálezy. Problémy s ledvinami ale na sobě člověk hodně dlouho není schopen pozorovat, proto je důležitá prevence v podobě vyšetření z moči. Mělo by být samozřejmé u lidí nad padesát let a u rizikových skupin, jako jsou pacienti s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou.