Kokoschka jako otrok. Slavný obraz z české sbírky jde do aukce za bezmála čtvrt miliardy

Pražská aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery nabídne unikátní olej rakouského malíře Oskara Kokoschky nazvaný Žena a otrok. Dražba začne na částce na české poměry astronomických 242 milionů korun (včetně aukční přirážky).

Pro pochopení motivu ale pojďme v čase o pár let zpět. Je leden 1915 a Evropou zmítají boje první světové války. Kokoschka právě prodal svůj obraz Větrná nevěsta, který původně namaloval své milé Almě, načež ta vplula do náruče jiného muže. Kokoschka se proto rozhodl dobrovolně vstoupit do elitního pluku dragounů. Za peníze z prodeje obrazu si pořídil uniformu a koně.