Kubrt na scénu! Podzim ve městech zpříjemňují sousedské slavnosti

Karel Vrána bydlí v Braníku skoro dvacet let a má tuto pražskou čtvrť rád. „Je to tady trochu venkovské, lidé se tu znají. Možná proto se tu festivalu takhle daří, protože kamarádi a známí jsou schopní se na něčem domluvit,“ říká. Na festivalu Braník Sobě má na starosti menší, Kubrtovu scénu, pojmenovanou podle amatérského divadla, které spoluzaložil.

Protest proti invazi developerů

První nápad uspořádat festival v Braníku vznikl zhruba před dvanácti lety. „Původně to měl být protest proti invazi developerů, ale časem se nám to nějak vymklo a festival zmohutněl do dnešní podoby. A navázal se na iniciativu Zažít město jinak,“ vzpomíná Karel Vrána. „Není to ale jediná taková akce v naší lokalitě. Koná se tu i Branické vlnění ve Vlnité ulici a loutkové divadlo Zvoneček pořádá akci Zažít Jílovskou jinak,“ vypočítává.

Hana Štrossová žije v Braníku třicet let a navštěvuje tuto akci každý rok od jejího vzniku. „Je to vždy pestrý, milý den, který trávím s rodinou a kamarády. Lidé se zde potkávají a to je přece nádhera. Líbí se mi, že mnoho sousedů nabízí své produkty, se kterými se běžně nesetkáváme. Hezké jsou také různé akce pro děti,“ říká žena, jež by prý bydlení v Braníku za nic neměnila, protože je tu krásně.

Na festivalu se jí líbí představení Divadla Demago - Jiří Maryško, Branické vši i koncerty. Skvěle tvůrčí je podle ní každoročně dětská zóna, která je pestrou sebezkušenostní přehlídkou různých dovedností.

Druhý a (nebo) třetí víkend

Sousedské slavnosti „Zažít město jinak“ vznikly v Praze, ale loni se konaly už ve 42 městech a obcích. Poprvé je místní lidé organizovali například v Českých Budějovicích, Bílině, Chotěboři nebo v Přerově. V Praze měly slavnosti premiéru například v lokalitách Ve Smečkách v Praze 1, v Jeseniově ulici v Praze 3, na Arbesově náměstí v Praze 5, v Kamenické v Praze 7, ale i v okrajovějších částech, jako jsou Čimice, Prosek nebo Uhříněves.

Každoročně se tyto sousedské akce konají třetí víkend v září, Braník však bývá výjimečným předskokanem už o týden dříve. Letos tedy už tuto sobotu.

„Festival v Braníku začínal a pořád je sousedskou slavností. Jen se nám postupně rozrůstá,“ říká spoluorganizátorka Petra Handlová, která vyzdvihuje nadšení dobrovolníků věnujících se přípravě programu půl roku předem. „Pro mě osobně je festival úžasnou akcí, kterou začíná podzim a návrat do školního roku. A hlavně po rozlítaném létě domů, do Braníka. Prostě srdcovka,“ dodává.

Mezi velká lákadla většího pódia tady letos bude patřit Divadlo Sklep – Výběr z besídek nebo Vítkovo kvarteto. „To sice hraje pořád dokola svých zhruba patnáct písniček z 80. let, ale když jsem je viděl před pár lety v Trutnově, obecenstvo řvalo blahem,“ podotýká Karel Vrána z menší, Kubrtovy scény.

Braník Sobě žije, podesáté

Praotcem branického festivalu je Luděk Listík, který už dříve ve zdejším kultovním baru Kulovna pořádal různé taškařice. „Tematickými maškarními večery počínaje, divadelními dýchánky konče,“ vzpomíná Karel Vrána. „Od května 2010 se tu taky odehrávala pravidelná volba branického krále, spojená s lampionovým průvodem a večerní hudební veselicí. Takhle poprvé do Braníka zavítala kapela Los Culos, která je na festivalu častým hostem,“ říká. Zahráli si tady třeba i Už jsme doma, Garage, Hudba Praha nebo The Tap Tap.

Karel Vrána má tradičně na starosti svoji menší, Kubrtovu scénu. „Jmenuje se podle Divadla Kubrt, které jsem spoluzaložil. Na Kubrtově scéně dnes hrají spíše písničkáři, třeba Mirek Kemel, nebo malá divadla – Buchty a loutky, Divadlo Demago. A mezi hvězdy patří Anatol Svahilec – král českého slam poetry,“ vypráví. Samotné Divadlo Kubrt letos zahraje pohádku pro děti Jak zdomácněl traktor a spřátelené Branické vši nabídnou westernovou detektivku pro dospělé s názvem Ospalá díra.

Letos se do festivalu zapojuje i Divadlo Bravo!, které provozuje tradiční Branické divadlo. „Festival začne už v pátek dvěma představeními právě tady. Na akci se ale podílí i sportovci, kutilové, hasiči a další dobrovolníci. Bez nich by to nefungovalo,“ říká Karel Vrána. Letos se těší na novinku – autorské čtení. „Má dorazit můj kamarád a hvězda tuzemské fantastiky František Kotleta,“ usmívá se Vrána. Zmíněný autor už prodal víc než čtyři sta tisíc knih, každého jeho brutálního titulu se prodá v průměru dvacet tisíc kusů.

Zažít město jinak

„Základní rozdíl oproti běžným pouličním festivalům je důraz kladený na lokálnost. Jde o oživení vlastní ulice či náměstí, pro udržení hlavní myšlenky akce v maximální možné míře zapojujte místní organizace, obyvatele, podniky, organizace, kluby, farnosti, a podobně,“ píše se v kodexu zastřešující organizace Zažít město jinak. Přesto se k dětem z okolí prodávajícím tradičně domácí limonády nebo sladkosti vlastní výroby přidávají i profesionální prodejci.

„Mám zkušenosti s podobnými akcemi, protože jezdím na trhy každý víkend. Festival v Braníku znám, ale prodávat na něm budu letos poprvé,“ říká Alena Vorhemusová, která nabízí sýry slovenského typu, ale i med a svíčky ze včelího vosku. Baví ji, že se podobný typ akcí stává prostorem pro setkávání. „Třeba v Kadani byl naprosto úžasný Císařský den. Lidé se na to těší celý rok, žije tím město i široké okolí. Teď jsme byli v Žatci na dočesné a zase totéž – lidé se zastaví, potkávají se, mají na sebe čas,“ podotýká.

Prodejkyně Eva, která prodává cínované šperky a šité i háčkované oblečení a tašky, říká, že Braník je v jejích očích výjimečný. „Jezdím na jarmarky a trhy do menších měst, o obdobné akci ale nevím. Braník Sobě vnímám jako významné sousedské potkávání, tedy i jako společenskou událost,“ dodává.

Na blešák i pro rostlinky

Sama akce v Braníku už žije na sociálních sítích, na jedné z nich stojí: „Sousedský bleší trh hledá prodejce. Zbavte se mile a s radostí svých zaprášených a nepotřebných pokladů, pošlete je dělat radost dál! Staňte se prodejcem na bleším trhu, který se bude konat v rámci festivalu Braník Sobě, a prodejte či vyměňte své věci.“

Pro velký úspěch bude opět součástí blešáku i takzvaný Green Swap pro všechny milovníky pokojových rostlin. „Přebytky různých rostlinek, jejich řízky či semínka vezměte s sebou, ať můžeme vyměňovat. Pokud se nějaké rostlině u vás doma nedaří, můžete ji někomu darovat. Jedná se o výměnu – nic z výše zmíněného není předmětem prodeje,“ píší organizátoři.

A pozor – stále nekončí hledání šikovných pekařů a pekařek pro stánek branického perníku: „Prodejem vašich dobrot, které věnujete, podpoříte festival. Děkujeme, že ho tvoříte spolu s námi!“ Kde? V Bezové ulici a okolí.