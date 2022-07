Mezi českými vinaři se začaly objevovat ženy. Jsou jejich vína jiná?

První vinařka, kterou Seznam Zprávy oslovily, působí v místech, kde by laik vinařství rozhodně nehledal. Jen dva kilometry od severočeských Loun, které jsou spíše královstvím chmelnic. Ve středověku na stráních vyhaslých sopek ale stávala celá řada vinohradů a některé z nich se podařilo obnovit, třeba pod kopcem Oblík. Nebo v Blšanském Chlumu, kde sídlí vinařství Wilomenna, jemuž vládne Kateřina Mikulíková. Přestože vystudovala vinařství na Mendelově univerzitě, do rodinného vinařství u Loun, které vybudoval její otec, vstoupila až po mnoha letech.

„Dlouho jsem se věnovala jiným aktivitám, ale i při nich bylo víno pořád se mnou. Až s narozením syna jsem si opravdu uvědomila, co od života chci, a vínu jsem se začala věnovat naplno. S Wilomennou si plním svůj velký sen,“ říká Kateřina Mikulíková, která pro svá vína používá slogan vulkanická vína, což odráží zdejší sopečné podloží.

A jaká vína z vinařství Wilomenna ochutnat? Kdo má rád čistá a jednoduchá vína, může vyzkoušet některé z jejích odrůdových vín, Ryzlink Rýnský či Müller Thurgau, případně sekt Wilomenna. Zajímavostí jsou pak hravá, lehce rafinovaná cuvée, například červené víno s názvem Provocateur. Největším unikátem je ovšem Svatovavřinecké připravené z révy z šedesát let starých keřů, v němž se nejvýrazněji projevuje vulkanický charakter zdejšího podloží. V láhvi čeká plné a výrazné víno s tóny borůvek, višní a čokolády.

Cenové rozpětí vín z vinařství Wilomenna je od 187 korun do 347 korun za tichá vína, sekt vychází na 467 korun.

Troufám si říci, že muži jsou rádi, když do našeho oboru vstupují ženy, míní Kateřina Mikulíková.

Jižní Morava, konkrétně Pálava, je považovaná za nejlepší vinařskou polohu v České republice. Zde před šesti lety vzniklo vinařství Plenér, které má na starosti absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici Dominika Černohorská. Už na škole snila o tom, že brzy založí vlastní vinařství, ale netušila, že to půjde tak rychle. Přišlo osudové setkání s ortodontistou Ivo Markem a brzy poté oba přátelé založili malé vinařství, které nazvali Plenér. A z Dominiky se stala jedna z nejmladších vinařek v republice.

„Učíme se od přírody, ze zkušeností, i z vlastních chyb. Je skvělé, když můžeme sdílet zkušenosti s jinými kolegy vinaři. Všem nám jde o stejnou věc a přála bych si, aby to nebylo jen přání ekologických vinařů, ale všech vinařů – pracovat na zdravé půdě, pěstovat co nejzdravější révu, sklidit co nejzdravější hrozen a z něj pak vytvořit víno,“ vysvětluje Dominika Černohorská svůj přístup k vinařskému řemeslu.