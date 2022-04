Pěvkyně Andrea Kalivodová: V rodině není čas si hrát na operní divu

Už jsi někdy od svých potomků doma slyšela, že jsi boomer?

Moc ti děkuji za tuto otázku. Stává se mi to pořád, ale já dělám, že nic a jedu si svou. Kluci jsou zkrátka jiní než holky, navíc ti moji jsou Sparťané.

Jak se operní diva srovnává s tím, že má doma fotbalisty?

To jsou ty paradoxy života, které ti strašně moc dají a člověk je za ně vděčný. Já si to užívám. Pokud na fotbal přijdu, podívám se, oni tam kopou a někdy jsou hodně hlasití. Já to beru pozitivně, učím se, a to je život. Musíš z toho stromu slézt dolů – buď do kuchyně, nebo na Spartu. A není to povinnost pěvkyně, ale mámy a manželky.

Andrea Tögl Kalivodová Přední česká mezzosopranistka, sólistka Národního divadla Praha, temperamentní pěvkyně. K jejím nejznámějším rolím patří Carmen, kterou ztvárnila na mnohých jevištích v Česku i v zahraničí, aktuálně v Národním divadle v Praze. V Carmen je jedinečná nejen kvůli hlasovým možnostem v daném oboru, ale také díky výjimečné barvě hlasu, pohybovým schopnostem a atraktivnímu vzhledu. Věnuje se i koncertní činnosti, podporuje mladé talenty a pravidelně se věnuje charitě s aktivní komunikací k daným subjektům. Patří k nejžádanějším pěvkyním současnosti.

A jsou věci, které operní diva nedělá?

U nás v rodině není čas si hrát na operní divu, takže já velice ráda chodím na poštu i nakupovat, jsem normální ženská v džínách a teniskách, akorát se musím vždycky přepnout.

Byla jsi už na fotbale?

Byla, v Barceloně. Bavila jsem se, bylo to úžasné, řekla bych až umělecký zážitek. Na Spartu se také chystám, až budou hrát moji kluci. V televizi už jsem nějaké zápasy zhlédla.

Co by se mělo udělat, aby si mladí našli cestu ke klasické hudbě a jednou za čas se vypravili do opery?

Když to řeknu upřímně, určitě je třeba dobrý marketing – musí se to umět zpropagovat, musí se to dělat dobře a tak, aby to bylo svižné a nenudilo to. To znamená, že když se klasická opera dělá moderně, musí se udělat dobře moderně, a ne napůl. Musí to mít vtip, šarm, noblesu, převahu ducha, musí to mít něco navíc. A pak si myslím, že se s tím dá velmi dobře pracovat. A vždycky říkám, ať se klasická opera dělá klasicky a něco moderního zase moderně, ale perfektně a esteticky.

Podle všeho záleží na tom, jak se to naservíruje a kdo to prezentuje.

Přesně tak, prezentace je velice důležitá. Člověk, který zpívá operu, musí nějak vypadat, musí umět promluvit, umět se přizpůsobit okolnostem, a o to jde. A důležitá je i čerstvost, samozřejmě se musíme přizpůsobit opeře a vědět, co je to vzít si dlouhé šaty nebo motýlka. Důležitý je balanc a timing.

Jaké to je, učit se textu libreta v cizím jazyce, který neovládáš?

Naposlouchat si to. Musíš konkrétně vědět, co zpíváš a co dané slovo znamená. Pokud to nevíš, pak je to afektované a o ničem. Důležité je celé si to poslechnout, pak si vezmu partituru a začnu psát, dávat do toho své emoce, zkoumat to, přemýšlet o tom. Aby ses to naučil a dostal pod kůži, potřebuješ na tu roli půl roku.

Součástí tvojí práce je i dobře vypadat. Ty se netajíš tím, že sis nechala udělat nějaké úpravy, bylo to i kvůli tvé profesi?

V prvé řadě to člověk dělá pro sebe, protože pokud máš ze sebe dobrý pocit, všechno ti jde. Pokud máš ze sebe špatný pocit, nejde ti nic. Já o tomto tématu nerada mluvím, protože se mě na to každý ptá. Je správné, aby interpreti dobře vypadali, musí to cítit člověk sám za sebe. A pokud to má být první liga, pak to má podle toho vypadat. Na prvním místě je ale hlas, to je neoddiskutovatelné.

O podcastu Boomer Talk Oblíbený moderátor Miloš Pokorný se představuje ve zcela novém podcastu s názvem Boomer Talk, který bude na Podcasty.cz vycházet dvakrát měsíčně. Termín boomer slouží jako urážlivá satira zahořklých, starých internetových uživatelů, kteří mají potřebu kritizovat mladší uživatele za jejich věk a zájmy. Princip podcastu Boomer Talk je o srovnávání věcí nových a starých a Miloš Pokorný na toto téma vyzpovídá zajímavé hosty nejrůznějších profesí.

Jak správně pečovat o svůj hlas a co nedělat, abys neriskovala jeho ohrožení?

Zcela zásadní věc pro každého operního pěvce je nekouřit cigarety, dobře spát a neflámovat. Nechodit pozdě, mít disciplínu a být vždy připravený.