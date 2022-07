Pomoc handicapovaným dětem: Půl milionu ujetých kilometrů znamená šest kol

Kolo pro Adama se letos koná devět dní: od 23. do 31. července. Zájemci mohou sportovat kdekoliv, ať už na kole, běháním, nebo třeba na in-line bruslích či koloběžce. „Čím víc budeme mít společných kilometrů, tím víc peněz získáme od sponzorů na výrobu dětských handbiků a tricyklů,“ vysvětluje zakladatel charitativní akce Martin Souček.

„Důležité je, že sto procent všech získaných prostředků jde na výrobu kol, ať už tam dá babička padesátikorunu, nebo firma 150 tisíc. Všichni v týmu včetně mě se věnujeme organizaci ve volném čase, je to čistě dobrovolná a dobročinná aktivita,“ říká bývalý šéf společnosti Altron, otec dvou dcer a podle svých slov ultracyklista-začátečník, který umí šlapat dva dny bez spánku.

Startovné je dar ve výši stokoruny, která se stejně jako odměna od sponzorů vkládá do transparentní sbírky. Sto procent vybraných peněz jde podle Martina Součka přímo na výrobu dětských kol do Černých koní.

Na webu Kolo pro Adama se zájemce zaregistruje a tam také do připraveného formuláře své aktivity jednoduše vykazuje. Přidat se může každý zájemce kdykoli v průběhu výzvy, jež končí 31. července 2022.

Před dvěma lety jsem chtěl pomoct jednomu handicapovanému klukovi k jednomu speciálnímu kolu. Byl to právě Adam z Bukovan na Moravě. Seznámil mě s ním kamarád Zdeněk Zvolský, který je také handicapovaný – měl před deseti lety úraz, když ho srazilo auto.

Ano, jednorázový projekt se rozjel mnohem víc, než jsem předpokládal, a najednou je z něj třetí ročník. Jsem v tomto ohledu trochu blázen, takže jsem si řekl, že pořízení kola pro Adama spojím s nějakou výzvou. Napadlo mě, že pojedu na kole pět dní nonstop a za každý svůj kilometr budeme platit do sbírky na Adamovo kolo. Zároveň jsem vymyslel, že budeme dávat peníze za kilometry úplně každého člověka, který se k nám přidá kdekoliv během daných pěti dní.

Doufal jsem, že tímto způsobem vyjezdíme aspoň kousek kola pro Adama a zbytek že prostě doplatíme ze svého. Už od začátku se k výzvě na pomoc začali nabalovat kamarádi a přes ně pak další lidé a povedlo se nám společně zahájit něco, co mi dává smysl. Už potřetí vtahujeme do dění lidi, kteří mají chuť se hýbat a pohybem pomáhat dětem ke speciálním kolům.

Kdo jsou lidé nebo firmy, co platí za ujeté nebo uběhnuté kilometry?

V prvním ročníku jsem začínal se společností Altron, kterou jsem v té době vedl, a druhou firmou byly Instalace Praha. V té pracuje právě Zdeněk Zvolský a její majitel a náš kamarád Jarda Štoček ho po zmíněné nehodě de facto zachránil. Potom se k nám připojili z 99 procent moji dobří obchodní partneři, dalo by se říct přátelé, pro které byl projekt díky mé osobě důvěryhodný.

Postupně se přidávaly další firmy a tak je to vlastně dodneška. Zároveň je pro mě důležité, že se nic nesnažíme tlačit na sílu penězi ani jiným způsobem, chceme, aby lidé přicházeli sami, organicky, dobrovolně.

Jak to dopadlo s prvním kolem pro Adama?

Stalo se, že přihlášení lidé nejenom najezdili kilometry, ale také přispívali do transparentní sbírky. Už v prvním ročníku jsme vyjezdili peníze na čtrnáct speciálních kol. Nabízela se otázka, jestli další rok pokračovat dál, když už Adam kolo má.

Adam je vášnivý sportovec s poměrně komplikovaným handicapem, který ho provází od jeho tří let, kdy mu byl odoperovaný nádor na mozkovém kmeni. A během těch pár let se nám v něm povedlo najít někoho, kdo je vzorem pro další děti. Což je famózní.

Je to krásný příběh a inspirativní cesta. Řada těch dětí přišla ke svému handicapu nemocí nebo úrazem, Adam je toho zářným příkladem. Člověku a celé rodině se tím z hodiny na hodinu změní celý svět a pomůže vám, když společnost kolem vás není lhostejná. Protože to se může stát každému.

Adam tehdy vyrostl ze svého dětského kola a potřeboval už komerční, dospělé kolo, které stojí 150 až 250 tisíc korun. Pointou ale je, že dneska nepořizujeme tak drahá kola. Komplet celá finanční sbírka putuje neziskové organizaci Černí koně, která vyrábí v uvozovkách levná, základní speciální kola pro děti v hodnotě kolem 80 tisíc korun, která nikdo nechtěl vyrábět, protože to není profitabilní.

Černí koně jsou zajímaví i tím, že sami zaměstnávají handicapované dospělé lidi, kteří vyrábějí kola pro handicapované děti. Takže sbírkou pomáháme nejenom dětem, ale i neziskovce, která pak má zdroje pro výrobu kol. Je to ideální kombinace pomoci, což mě na tom láká a líbí se mi tato čistá a efektivní myšlenka. Zároveň říkáme: Pomáháte ostatním, ale zároveň i sami sobě pohybem. Za váš pohyb navíc sponzoři darují do téže sbírky peníze.

Co se povedlo v minulých dvou ročnících?

Během prvního ročníku s námi lidé nasportovali celkem 55 tisíc kilometrů, které se přeměnily skrze sponzorských 800 tisíc korun v těch prvních čtrnáct kol. Během druhého ročníku lidé vykázali 82 tisíc kilometrů, což se proměnilo v milion a sto tisíc korun. Za to jsme pořídili dětem dalších sedmnáct speciálních kol. Jsem rád, že se nám loni podařilo potvrdit, že koncept lidi baví a že to funguje.

Jsou uzpůsobena konkrétnímu handicapu, konkrétnímu dítěti. Jde o dva typy kol, každopádně mají vždy tři kola, aby byla stabilní. Kolo se buď pohání rukama a říká se mu handbike – takové kolo používají děti, které nemohou hýbat nohama, například paraplegici, vozíčkáři nebo děti s větším postižením nohou, které nejsou schopny to ušlápnout.

Co to znamená v penězích a kolech?

Pro mě je největším poselstvím, abychom něco dělali svým aktivním pohybem pro ostatní, protože pomáhat je správné. A i když každá přihlášená skupinka udělá málo, tak dohromady to udělá hodně. Nemusíte sportovat 100 kilometrů denně, stačí klidně deset nebo jenom pět kilometrů. Lidí, kteří ujedou za den 100 kilometrů, není tolik, ale většina z nás zvládne těch pět nebo deset kilometrů.

Není tam žádný klíč. Kdo je přihlášený u Černých koní nebo se přihlásí přes náš web, kolo dostane, pokud je na něj zdravotně způsobilý, bude mu sloužit, bude ho bezpečně ovládat a pomůže mu. Neděláme žádnou selekci, neupřednostňujeme. Naopak jsme rádi, když děti vycházejí ze základny našich fanoušků. Dáváme dokonce výzvu: Najděte ve svém okolí dítě, které by takové kolo potřebovalo.

Akce začala minulou sobotu. Jak to vypadá s účastí v neděli pozdě večer, kdy spolu mluvíme?

Zatím máme zapojeno přes 800 lidí, kteří s námi sportují. Před půlhodinkou jsem se díval do databáze a je tam vykázaných 23 tisíc kilometrů. Přidávají se lidé nejenom z Česka, ale i ze zahraničí, protože hodně jezdím po světě a vyprávěl jsem o projektu svým kamarádům, ať už jsou to lidé ve Španělsku, v Itálii, nebo v Koreji.

Slibovali tehdy, že se v červenci přidají, a opravdu se přidávají. Dělají skupinky, ať už kolem mého kamaráda na Mallorce, nebo kolem mého sedmdesátiletého kamaráda z Córdoby, který se rozhodl, že každý den nachodí dvacet kilometrů, a sdílí to i na Facebooku. Přidávají se k nám i Italové přímo z Bergama. Účastníci nám posílají svoje fotky, videa, storíčka se „zavináčem“ a heslem Kolo pro Adama.

Jste teď v Itálii, kde v autě doprovázíte několik cyklistů, kteří vyrazili z Bergama přes Vídeň na Moravu. O co jde?

Trať je dlouhá 900 kilometrů s limitem 96 hodin. Jsem v autě doprovázejícím naše cyklisty, kteří vyrazili z italského Bergama do Vídně, kde bude čekat Adam, který tam převezme štafetu, aby dojel 160 kilometrů do svého rodiště, do Bukovan na Moravě. Chceme, aby zase mohl inspirovat ostatní.