Putování za nejslavnějším českým kocourem. Ladův kraj nabízí zábavu všeho druhu

Turistický region rozkládající se mezi Prahou a řekou Sázavou je pojmenován po jedné z velkých osobností české kultury. Patří do něj pětadvacet obcí, například Hrusice, Mnichovice, Senohraby, Světice, Říčany, Velké Popovice a další.

Milovníky výletů do přírody zaujmou národní přírodní rezervace Voděradské bučiny a přírodní park Velkopopovicko, mohou zavítat na expozici miniatur historických staveb v zahradě zámečku Berchtold i na přírodní plovárnu na Sázavě, kde dodnes na velké pramici převáží přes řeku převozník s dlouhým bidlem.

Na zahradě vily se vzpíná motocykl, za řídítky nad zvednutým předním kolem sedí kocour Mikeš, za ním Pašík s divokým výrazem. Jde o jednu ze soch, které pro Památník Josefa Lady v Hrusicích vytvořili studenti Akademie výtvarných umění. Nenápadnou a jednoduchou dvojpodlažní vilu si tady Josef Lada nechal postavit ve 30. letech díky svým autorským úspěchům. „Přesto pak hypotéku musel kvůli válce splácet až do roku 1951,“ říká Martina Svobodová, průvodkyně a ekonomka, která pracuje v památníku spadajícím pod Oblastní muzeum Praha-východ sedmnáct let.

Rodný dům Josefa Lady v Hrusicích, v němž se narodil 17. prosince 1887, už nestojí. Upomíná na něj ale jedna z mnoha informačních tabulí v obci, na které stojí výňatek z knihy Vzpomínky z dětství: „…byla v něm jediná obytná světnice, malá síňka, chlév, stodola a menší chlévky pro husy a čuníka. Ze síňky se vcházelo nejen do světnice, ale i do chléva, a tak jsem slyšel často od lidí posměšné poznámky, že máme společný vchod s kravami.“

Od roku 1924 se do Hrusic pravidelně vracel. Trávil tady se svou rodinou každoroční pracovní léta. V roce 1930 se rozhodl zakoupit pozemek na stavbu domu, v němž se dnes nachází jeho památník.

Knihy, obrazy, ale i modely pokojů nebo krajinky s kostelíkem v památníku představují život a dílo umělce, který napsal třináct vlastních knih, ale ilustroval spoustu dalších. „Říká se, že celkem vytvořil kolem patnácti tisíc ilustrací, ale spočítat se to nedá. Často se objeví někdo s tím, že mají doma v rodině obrázek od pana Lady. On své ilustrace používal během druhé světové války při výměnném obchodu. Stále se objevují další,“ říká Blanka Šubrtová a Martina Svobodová ji doplňuje: „Spousta lidí má originály i tady ve vesnici, protože menší obrázky také rozdával kamarádům a známým.“

Z hlediska výtvarníka je ale důležitější, že kvůli poškozenému zraku neviděl prostorově. Dokládá to výtvarná dílna umístěná v suterénu vily, které dominuje velkoprostorová malba s ladovskou vesničkou. „Zahrajte si na ilustrátora. Přečtu několik stránek textu a vy si vyberete motiv,“ navrhuje Šubrtová, která je sama výtvarnice a vede místní workshopy. Zatímco děti s klapkou na pravém oku nemívají při kreslení problémy, autor tohoto článku s pastelkami trochu bojoval – při delším soustředění se mu do hlavy vracelo něco jako maličká mořská nemoc.

Ukrytá naopak není historická Plovárna Senohraby, které dominuje modro-bíle pruhovaný domeček, odkud co chvíli vyrazí převozník, aby s bidlem převezl na pramici turisty na druhý břeh. Dospělí nebo kolo stojí desetikorunu, děti, kočárky a psi jsou za polovinu. Přes prázdniny funguje přívoz každý den od 10 do 19.30 hodin, jen v neděli do 18 hodin. Na jedné straně řeky najdete občerstvení Baštírna, na druhé dokonce restauraci s velkou zahrádkou a s penzionem Kormorán.