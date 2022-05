Vyberte dětem knihy na prázdniny, aby se bavily nejen v dešti

Nechutný průvodce lidským tělem, Popelářské pohádky nebo nová tajemná Prašina v komiksovém provedení. „Původní knižní Prašina přitom přivedla spoustu dětí od tabletů a mobilů ke čtení, a to považuju za jeden z nejdůležitějších úkolů dětských knih,“ říká Anna Horáčková, jedna ze tří žen z knižní branže, které pro Seznam Zprávy popisují trendy v knihách pro mládež a doporučují tipy na léto.

Dětem se blíží prázdniny, na které se těší možná neméně i jejich rodiče. Odpočinout si od školy a učení se, najít rozptýlení a zažít dobrodružství se dá při čtení knížek. Shodnou se na tom Klára Svitáková z nakladatelství Grada, Renata Růžová z nakladatelství Jota a Anna Horáčková z nakladatelství Paseka, která zmiňuje: „Knihy jsou dnes pestřejší a výběr je mnohem větší. Úkol mají však pořád stejný – bavit děti a podněcovat je k poznávání.“

Jaký máte vztah ke knížkám pro děti?

Klára Svitáková, Grada: Už jako malá jsem milovala, když nám táta četl pohádky před spaním. Myslím, že pohádky jsou pro děti důležité. Nejen že je pobaví, ale je v nich mnoho skrytých poučení. Například klasický boj dobra se zlem, kdy dobro zvítězí a zlo prohraje. Děti mají v příbězích oporu, dávají jim víru, že vše dobře dopadne, a to je dle mého názoru opravdu dobře. Můj syn je ještě hodně malý, ale i z toho důvodu si s ním pravidelně čtu a už teď má spoustu knih, které má hrozně rád. Čtení a prohlížení knížek je naše oblíbená činnost a já doufám, že mu láska ke knihám vydrží do dospělosti.

Renata Růžová, Jota: Jako snad každý rodič, i já jsem dětem pohádky předčítala. Často se ale stávalo, že jsem u nich usínala mnohem dřív než děti a samou únavou ze mě vycházela úplně jiná slova – nejčastěji z pracovního prostředí, než jaká byla v textu. Okamžitě jsem ale od dětí měla zpětnou vazbu: „Mami, co to říkáš?“ Čímž bylo jasné, že mě vnímají. A to mě pak na chvíli probralo. (smích) Děti měly rády kratší texty na pokračování – ó, díky za ně – pokud možno vtipné, v nichž děj svižně plyne. Často o zvířatech, s pěknými ilustracemi. Líbil se jim Kocourek Modroočko nebo O líné babičce či O nevyřáděném dědečkovi. Když jsme se pustili do čtení klasické pohádky, mnohé výrazy neznaly a jazyk na ně působil archaicky, ale ve filmovém zpracování si je oblíbily.

Anna Horáčková, Paseka: Vyrůstala jsem obklopená knihami a stejně to mají i mé dcery. Čím jsou starší, tím jejich zájem o čtení občas zakolísá, protože si jejich pozornost zabírají i jiná témata. Myslím si, že je důležité, aby děti dostaly knížku do ruky co nejdříve a rodiče si s nimi pravidelně četli. I proto se v Pasece vydávání dětských knih věnujeme, přestože to přináší celou řadu výzev. Pro ty nejmenší vydáváme třeba obrázkové knihy Rotraut Suzanne Bernerové, které rodiče můžou pořídit dětem už od útlého věku.

Kdo vám radí s knihami pro děti Klára Svitáková, (1990) programová ředitelka nakladatelství Grada Publishing, dcera jeho zakladatele a matka jednoho malého syna Renata Růžová, 48 let vedoucí obchodu Nakladatelství Jota, moderátorka, voice over, matka tří dětí – Daniel (19), Tomáš (16) a Natálie (14) Anna Horáčková, (1978) ředitelka Nakladatelství Paseka, dcera jeho zakladatele, matka dospívajících dcer

Co má dnešní kniha pro děti splňovat, aby je zaujala? A čím se to liší oproti době vašeho dětství?

Klára Svitáková, Grada: Určitě obrázky. Každá kniha pro děti by je měla mít. Děti, a především ty malé – předškoláci, prvňáci, vnímají barvy, tvary. Navíc nedokáží dlouho udržet pozornost. Obrázky jsou něco, co je zaujme, díky nim příběh lépe pochopí, dokáží si jej představit a uchopit tak, jak potřebují. Myslím, že to platilo jak v době mého dětství, tak i nyní. I když v dnešní době jsou obrázky mnohdy více propracovanější díky pokročilejším grafickým programům a technologiím. Ale funkci plní pořád stejnou. Obálka prodává. To je prostě fakt. U malých dětí ve věku do těch osmi let nejvíc zabírají zvířátka a kouzelné bytosti. Takže pejsek, kočička, víly, princezny, draci. Čím jsou děti starší, tím více vyžadují, aby se do postav mohly vžít, takže pak tu jsou knihy pro děti tak od devíti let, kde už vystupují postavy podobné jim, tedy děti ve škole, které řeší stejné problémy jako ony samy. Pokud tohle obálka knihy i obrázky v ní dokáží splnit, je to určitě dobrý krok k tomu, aby se jim zalíbila a přečetly si ji.

Renata Růžová, Jota: Myslím, že u dnešních dětí i dospívajících čtenářů jednoznačně vítězí fantasy. Výrazný sympatický hrdina či hrdinka, moderní technologie, dobře propracované postavy a nepředvídatelný děj, který má spád a pohltí čtenáře od samého začátku. A samozřejmě líbivá nepřehlédnutelná obálka. Přesně tyto atributy splňuje Amari a Noční bratři, která má kouzelnou moc vyvolat ve vás pocit, jako by vám znovu bylo dvanáct a objevili jste Harryho Pottera. Při vší úctě k němu je však Amari víc současná, moderní, říznutá X-Meny a Muži v černém.

Anna Horáčková, Paseka: Dobrá dětská kniha by měla být skvělá po literární i výtvarné stránce. Měla by dětem ukázat, že čtení není nuda, naopak je to báječné dobrodružství, při kterém je čeká spoustu zábavy. Řekla bych, že v dnešní době to mají právě knížky pro starší čtenáře a čtenářky v tomto ohledu o něco složitější. Oproti mému dětství jsou knihy pestřejší a výběr je mnohem větší. Úkol mají však pořád stejný – bavit děti a podněcovat je k poznávání.

Foto: Seznam Zprávy Anna Horáčková.

Jakou knihu pro děti považujete za oblíbenou stálici, kterou doporučíte i dnes, a jaký titul vás zaujal v posledních letech?

Klára Svitáková, Grada: Těch je určitě hodně. Jako první mě hned napadají Pohádky bratří Grimmů. Sněhurka, Šípková Růženka a jiné jsou stálice, se kterými se děti setkají nejen v knížkách, ale i ve filmech či v seriálech a jsou známé z mnoha zpracování. Bratry se inspiroval třeba i Karel Jaromír Erben, takže svou stopu zanechali na mnoha autorech ať už dětské, či světové literatury. To jsou pohádky, po kterých maminky často sahají a asi vždy budou. Pro nejmenší mě osobně zaujala a mám velmi ráda sérii Minipedie od nakladatelství Svojtka. Pro první stupeň bych doporučovala Kouzelnou třídu od Zuzany Pospíšilové. A pro trošku starší děti asi nemůžu vynechat například Harryho Pottera.

Renata Růžová, Jota: Mladší děti už léta oslovuje série s naprosto signifikantním názvem i obálkami –⁠Deset, Jedenáct, Dvanáct, Třináct, Čtrnáct. Knihy často kupují rodiče či prarodiče, a tak se titul k danému věku přímo nabízí. Stejně tak si mladé dívky oblíbily i knihu s mrkavou obálkou a kouzelným názvem 100 přání nebo nehynoucí klasiku Lucie a zázraky. A pak starší děti nebo mladé dospělé baví podivný svět v sérii šesti knih Sirotčince slečny Peregrinové. Ten nenechal chladným ani věhlasného Tima Burtona, který první díl – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti –⁠ skvostně přenesl na filmové plátno.

Foto: Seznam Zprávy Renata Růžová.

Anna Horáčková, Paseka: Stálicí jsou u nás v nakladatelství například Lichožrouti, kteří se stali fenoménem už před animovaným filmem. Jejich vydání ještě schvaloval můj táta, který Paseku založil. Velkou radost mám i z knížky To je metro, čéče!, kterou jsme vydali před pár lety, a která se co nevidět dočká volného pokračování.

Co si myslíte o audioknihách pro děti, které se hodí nejen před spaním, ale i pro dlouhé cestování?

Klára Svitáková, Grada: Jsem rozhodně pro. Už jen proto, že děti přestává bavit číst. Je to něco, co musí dělat ve škole a mnoho z nich si tuto nechuť odnáší i domů. Po klasické knize tedy ne často sáhnou. Na druhou stranu audioknihy jsou takovým kompromisem. Můžou je poslouchat, zatímco si třeba budou malovat, uklízet v pokoji nebo třeba v autě, když jedete na dovolenou. Navíc po nich můžete sáhnout, když nemáte čas na pravidelné čtení, ale nechcete, aby vaše ratolest přišla o svou dávku dobrodružství. Pak je audiokniha skvělou volbou a já doufám, že se rozrostou i o další tituly, aby si děti mohly z čeho vybírat.

Renata Růžová, Jota: Audioknihy jsou vděčným společníkem na delší cesty. Pokud při cestě autem až na Hvar nechcete, aby se vás děti už u Mikulova ptaly obligátním „Kdy už tam budem?“, pusťte jim Doktora Proktora a tajemství jeho prdicího prášku. Možná i vás popožene, abyste tam byli rychleji. (smích) Skvěle ji načetl David Novotný, který si s postavami báječně vyhrál. Pokud máte děvčata, úžasně namluvená Annou Řehákovou je kniha Deset. A puberťáci by mohli ocenit eskapády Nicka Twispa v kultovní knize Mládí v hajzlu v podání Borka Kapitančika. Myslím, že u audioknih pro děti funguje, čím víc zahrané až přehrané, tím líp.

Anna Horáčková, Paseka: Kniha se šustícími listy a ilustracemi pro mě bude vždy na prvním místě, ale i audioknihy máme u nás doma rádi. Jsou především skvělým společníkem na dlouhé cesty, kdy si vyprávění můžeme užít všichni. Pokud mám zmínit nějaké naše oblíbence, bude to Prašina o tajemné pražské čtvrti, kde nefunguje elektřina a mobily jsou bez signálu, kterou skvěle načetl Matouš Ruml. Rádi posloucháme i Warrena XIII. v podání Ondřeje a Otakara Brouskových. Když je dobrý interpret, radost z vyprávění je pak o to větší.

Jaké knihy byste doporučily dětem na období letních prázdnin?

Klára Svitáková, Grada: Pokud bych měla vybrat pár knih na letní čtení, určitě bych zvolila nějaké lehké. Děti mají prázdniny, od školy si chtějí odpočinout, hledají rozptýlení, chtějí zažít dobrodružství. Pro menší děti do těch osmi let bych doporučila třeba Popelářské pohádky od Zuzany Pospíšilové a Renáty Fickové nebo Začarované stáje – Měsíční králíček od Olgy Demidové a Auxier Jonathana. Pro ty starší bych volila něco více náročnějšího a dobrodružnějšího. Třeba Bambusová říše – Potopa od Erin Hunterové či úvod do světa fantazie Dračí dcera od Lize Flanaganové. Pokud své děti chcete ale i během prázdnin trochu vzdělávat, pak určitě sáhněte po kterékoli knize od Veroniky Válkové z její série Společenství kouzelného atlasu. Spolu s dvanáctiletou Bárou budou cestovat do minulosti na různá místa po celém světě, zažijí dobrodružství a naučí se něco z historie.

Foto: Seznam Zprávy Klára Svitáková.

Renata Růžová, Jota: Pro milovníky fantasy, magie a kouzel určitě již zmíněnou Amari. Trošku mladší děti by mohl nadchnout bohatě ilustrovaný a trochu jiný – vtipný a úplný, i když i úplně nechutný – průvodce lidským tělem Anatomie od Adama. Mladší holky i kluky z prvního stupně – milovníky koček a psů – nadchne titul Kočka vs. pes. A protože holky jsou obvykle větší čtenářky, tak ty starší, na něž číhá na internetu nebezpečí na každém roku, by mohlo zajímat Nahoře bez. Osobně jsem svým dětem do výběru knih nikdy nemluvila, jen jsem se snažila jim něco vhodně podsunout. (smích) Ale ve finále to bylo stejně na nich. Osobně považuji za důležité, aby četly aspoň něco než vůbec nic.