Půl tuctu drinků na silvestrovský večer. Ochutnejte legendy z Bugsy’s baru

Za necelých třicet let se na menu v Bugsy’s baru objevily stovky více či méně známých koktejlů, z nichž většina patřila mezi koktejly autorské, s nimiž barmani soutěžili na nejrůznějších světových přehlídkách a soutěžích. Vybrali jsme z nich šestici, jež patří k tomu nejlepšímu, co zde hosté mohli ochutnat.

„Bylo to vůbec poprvé, kdy se Češi dostali do globálního finále. No a skončilo to dosud nejlepším umístěním České republiky v téhle soutěži,“ vzpomíná Václav Vojíř.