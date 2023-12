Glosa: Další miliardy dotací na energie. Vážně je krach sprosté slovo?

Stejně tak dotace na proud teď možná oddálí konec jiného tradičního oboru – skláren. Jejich majitelé rovněž hrozili, že zavřou, protože s tak drahými energiemi se prostě nedá dál podnikat. Pouhý náhled do výročních zpráv ale ukazuje, že skončit už mohli dávno. V minusu jsou minimálně posledních pět let, energie nenergie.

Jde spíš o princip dotace jako drogy. Kdyby se nejrůznějšími státními subvencemi do těžkých provozů – zdaleka totiž nejde jen o aktuální příspěvek na drahou elektřinu – neoddaloval dlouhodobě neodvratný konec některých podniků, zrovna dnes by to nemusela být taková katastrofa.

Vždyť firmy po celé zemi marně shánějí dohromady přes 300 tisíc lidí ve všech oborech – od ajťáků až po dělníky ve výrobě. Propuštění lidé – samozřejmě, je to jen teorie – by okamžitě měli najít práci v jiných odvětvích. Je to klišé, ale krize a bankroty opravdu mívají očistnou funkci, byť to samozřejmě v počátku bolí.