Vláda dá firmám 3,5 miliardy na pomoc s drahou elektřinou, ušetří je jinde

Volání průmyslníků o pomoc s cenami energií bylo vyslyšeno. Vláda se dohodla, že energeticky náročné firmy dostanou příští rok 3,5 miliardy korun. Potřebné peníze by měly zbýt v letošním rozpočtu.

„Chceme udržet konkurenceschopnost našeho průmyslu,“ uvedl premiér Petr Fiala. Pomoc podle něj není plošná, ale v kategorii firem na vyšším napětí je dostane každý. Dohromady má jít o 25 tisíc odběrných míst. „Snaha byla, aby se to netýkalo příliš úzké skupiny, ale skutečně těch, kteří mají energeticky intenzivní zařízení, a proto mají i toto jiné připojení,“ dodal prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

Pro letošní rok vzala vláda zelené poplatky na sebe, a to jak u domácností, tak u firem, což podávala jako dočasné opatření v energetické krizi. Dohromady s dalšími podpůrnými položkami, jako bylo zastropování cen a zafixování poplatků za distribuci, to letos stálo rozpočet 110 miliard korun.

Původní plán byl takový, že se mezi spotřebiteli nebude rozlišovat a všichni budou platit 495 korun. Státní příspěvek by tím pádem klesl na 9,35 miliardy. Nově – se slevami pro firmy – stát vynaloží 12,85 miliardy.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury se 3,5 miliardy najdou tak, že stát ušetří letos nebo příští rok. „Spíš je pravděpodobné, že ty prostředky najdeme v neutracených penězích z rozpočtu 2023,“ uvedl ministr. Dohoda ve vládě je podle něj taková, že se nebudou kvůli pomoci firmám krátit žádné jiné výdaje. Teoreticky by ale mohl být o 3,5 miliardy menší dluh.

Další pomoc pro firmy má spočívat v tom, že stát posune termín pro platby za emisní povolenky z března na září. Koaliční poslanci už kvůli tomu navrhli legislativní změnu. Výhledově bude vláda podle Stanjury také usilovat o to, aby z unijních fondů bylo možné brát víc peněz na budování energetické sítě a aby tyto investice do infrastruktury nevstupovaly tolik do koncových cen elektřiny.