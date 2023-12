Průmysl volá o pomoc kvůli energiím

Poplatky však rostou z objektivních důvodů. Česká elektrizační soustava nyní prochází řadou změn. Podle ERÚ je nezbytná její modernizace a posílení mimo jiné kvůli možnostem připojování nových zdrojů do sítě. Zájem o připojování v posledních dvou letech mimořádně vzrostl.

Hlavní příčinou cenového rozdílu mezi rokem 2023 a 2024 je ale absence prostředků, které letos stát nalil do pomoci odběratelům s cílem ulevit jim. Nyní je vláda v těžší pozici, než byla loni na podzim – v rozpočtu se škrtá kvůli konsolidaci a podnikatelé nejsou jedinou skupinou, která si chce ze státních prostředků ukrojit – stejný záměr mají například i učitelé nebo lékaři.

Zástupci firem už v říjnu varovali před dopady nárůstu nákladů na energie především u energeticky náročných podniků, jako jsou hutě, sklárny, ocelárny, cementárny, chemičky, rafinerie či strojírenství. Původní návrh ERÚ pro ně byl nepřijatelný. I přes jeho snížení však podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) představuje meziroční skok, a to zejména v poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE) pro energeticky náročné firmy.

„S vládou ale jednáme a očekáváme, že k úpravám poplatků ještě dojde,“ řekl Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky SPČR. Ve čtvrtek odpoledne po oznámení nové výše regulovaných cen svaz jednal s ministry o možnostech pomoci. „Věříme, že v nejbližších dnech se podaří oznámit i konkrétnější úpravy sazeb tak, aby s nimi firmy mohly co nedříve pracovat,“ dodal Čížek.

Ministři uvažují o opatřeních, která sníží regulovanou složku ceny u energeticky náročných podniků, které jsou připojeny na hladině velmi vysokého napětí. „Uvědomujeme si, že pro některé podniky z energeticky náročných odvětví může dojít v příštím roce k razantnímu zvýšení výdajů na energie, proto jsme se rozhodli vyslyšet hlasy zástupců Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy a do zhruba dvou týdnů najdeme pro tyto firmy řešení,“ popisuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Některé energeticky náročné podniky však stále očekávají ceny na dvojnásobku až 2,5násobku částky před energetickou krizí, tedy podzimem 2021. „Při určitém zjednodušení lze pracovat s tím, že propad cen silové složky bude negován navýšením cen regulované složky. To může působit na první pohled neutrálně, ale v konečném důsledku bude dopad na naše hospodaření i nadále negativní,“ upozorňuje předseda představenstva Skláren Moravia Pavel Bartoň. U této firmy znamená regulovaná složka meziroční nárůst nákladů o 11,5 milionu korun.

Navýšení regulovaných cen je však třeba porovnávat s úrovní roku 2022, kdy nebyla část cen dotována státem. „Pro naše konkrétní podmínky je v porovnání cen regulovaných služeb mezi roky 2024 a 2022 v elektroenergetice nárůst o 60 procent, u zemního plynu je to pak nárůst 50 procent,“ říká Petr Havelka, personální ředitel strojírenské společnosti ŽĎAS.

Podle energeticky náročných výrobců bude mít navýšení regulované složky negativní dopad na jejich hospodaření. Zvýšené náklady na energie musí promítnout do ceny produktů, které však ztratí konkurenceschopnost vůči zahraničním firmám.

„Výrobci zde narážejí často na nepochopení k nárůstu cen svých výrobků, a to z pohledu, že nárůst cen energií je specifickou situací Evropy. Nutno dodat, že se potýkají také se svojí evropskou konkurencí, kde v loňském i letošním roce naráželi na odlišnou podporu odvětví a celého průmyslu v dalších státech EU, což jim komplikovalo umísťování jejich výrobků na trhu,“ říká tajemník Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Marek Novák.

Tuzemská vláda plánuje poplatky za POZE přenést v následujícím roce zpět na podnikatele, kteří to považují za nepřijatelné. Tento rozdíl s ostatními evropskými zeměmi bude mít klíčový dopad na konkurenceschopnost jejich ceny v zahraničí.

Část českých průmyslových firem je navíc orientovaná vyloženě na export. Například tuzemské sklárny a výrobny keramiky ročně vyvezou 70 procent své produkce do zahraničí, v některých případech je to až 95 procent jejich produkce.

„Pokládáme za skandální, aby české firmy a domácnosti platily za energie vyšší ceny, než které platí zákazníci v Německu. Pokud bude německé vládě umožněno dotovat náklady na obnovitelné zdroje občanům a firmám ze státního rozpočtu, pak by česká vláda měla postupovat identicky, případně tyto zjevně nerovné podmínky důrazně odsoudit přímo na úrovni celoevropské spolupráce,“ říká Bartoň.

To se bude dít v době, kdy by měly evropské firmy investovat do projektů spojených s dekarbonizací průmyslu.