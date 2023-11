Velké srovnání. Kolik zaplatíte u různých dodavatelů za elektřinu

Regulovanou složku neurčují dodavatelé, ale Energetický regulační úřad (ERÚ). Od začátku příštího roku má vzrůst domácnostem poměrně výrazně, a to proto, že loni část poplatků za distribuci a systémové služby platil stát a poplatek za obnovitelné zdroje na sebe převzal úplně. Od roku 2024 však energie dotovat nechce.

A co vlastně do regulované složky ceny elektřiny patří? Spadá do ní platba za distribuované množství elektřiny, poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE), cena za systémové služby, měsíční platba za příkon dle velikosti jističe a cena za činnost operátora trhu (OTE).