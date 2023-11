Komentář: Pronájem dělohy. Kšeft, nebo pomoc neplodným?

V Poslanecké sněmovně se v úterý na semináři sešli konzervativní politici, kteří tuhle možnost chtějí zcela zakázat. Proč to řeší zrovna teď, když kliniky možnost nabízejí už skoro dvacet let?

Zásahy do lidské reprodukce považují konzervativci už dlouho za něco, co je prostě proti přírodě. Teď ale vyrazili na zteč v souvislosti s chystaným zákonem o manželství pro všechny. Obávají se, že stejnopohlavní páry, hlavně tedy muži-gayové, si nechají „vyrobit, odnosit a porodit“ děti na zakázku. A že se z toho stane šílený byznys s prodejem vajíček, spermií a „pronájmem dělohy“.

I tady platí, že zákaz by znamenal jen přesun do černé zóny, kde by asistovaná reprodukce byla úplně mimo kontrolu. A hlavně – neplodným párům by se tím zbytečně zdražila a zkomplikovala jedna z výjimečných možností, jak se dočkat dítěte.